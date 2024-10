Il Milan chiede 5 milioni: addio ai rossoneri con lo sconto

5 milioni di euro, questa è la somma che il Milan richiede per un suo calciatore in uscita pur di sfoltire la rosa a disposizione di Paulo Fonseca in vista di gennaio.

Il calciomercato aprirà le porte ufficialmente il prossimo gennaio ma per i club è già tempo di pianificare le mosse da mettere in atto in vista della prossima sessione di trattative. Il Milan sa benissimo di dover cedere prima di acquistare ed un senatore rossonero è da tempo nella lista dei cedibili.

Il cambio di modulo apportato da Paulo Fonseca in occasione del derby ha portato il Milan a scendere in campo con le due punte, cambiando quelle che sono le necessità del tecnico portoghese. La scelta di mettere in campo contemporaneamente sia Abraham che Morata ha portato il Milan ad avere solamente Luka Jovic come riserva per il reparto offensivo con il serbo che tra infortuni ed uno stato di forma da rivedere non è stato in grado di aiutare la squadra in questo primo scorcio di campionato. Prima di andare a pescare un nuovo attaccante però, il Milan dovrà cedere ed ha già individuato chi potrebbe salutare.

Milan, le strategie di mercato: chi può partire a gennaio

La lista dei cedibili in casa Milan si fa sempre più lunga con diversi calciatori che in questi mesi che dividono dalla fine dell’anno dovranno provare a dimostrare di essere pronti a vestire la maglia rossonera.

L’intenzione della dirigenza è quella di proseguire con il rinnovamento dell’organico ed il processo proseguirà anche a gennaio. In difesa potrebbe salutare Malick Thiaw. Il difensore tedesco è finito nuovamente fuori dai radar di Paulo Fonseca con il tecnico portoghese che ha deciso di puntare su Matteo Gabbia come titolare con Tomori che al momento è in vantaggio su Pavlovic.

Davide Calabria, per questioni contrattuali (è in scadenza nel giugno del 2025) potrebbe andare via per fare cassa mentre in attacco sono sotto osservazione sia Chukwueze che Okafor, chiamati ad un cambio di passo dopo una prima annata tra alti e bassi in rossonero.

Primo addio in vista di gennaio: il prezzo è fissato a 5 milioni

Davide Calabria potrebbe dire addio al Milan per una somma intorno ai 5 milioni di euro. L’ormai ex capitano del Milan appare destinato a salutare la squadra alla riapertura della sessione invernale di calciomercato.

Per il terzino destro non ci sarà il rinnovo di contratto con la dirigenza che ha deciso di interrompere le trattative per il prolungamento del suo accordo che scadrà nel giugno del prossimo anno. Il calciatore classe 1996 era disposto a proseguire con lo stesso ingaggio attuale (intorno ai 2 milioni di euro) ma la società non sembra essere d’accordo dando l’ok alla sua partenza. Per il suo cartellino il Milan chiede circa 5 milioni di euro, una somma abbordabile per un terzino del suo livello.

In estate si era fatto avanti il Galatasaray per il calciatore con Calabria che ha scelto però di non andare in Turchia. Sulle sue tracce ci sono diverse squadre all’estero, dal Valencia al Marsiglia passando per il Monaco. In Italia al momento non ci sono offerte concrete anche se la Roma e la Lazio in passato hanno seguito da vicino il terzino del Milan.