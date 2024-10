L’occasione da non fallire: Chukwueze, ora o mai più

Chukwueze candidato ad una maglia da titolare in Milan-Udinese: è l’occasione da non fallire per il nigeriano

Era tornato dagli impegni con la Nigeria con un po’ di preoccupazione per l’infortunio muscolare accusato al termine di una partita. L’esterno, non senza difficoltà a causa di un problema con l’aereo, è rientrato a Milano ad inizio settimana e si è sottoposto ai test strumentali, i quali, per fortuna, non hanno riscontrato lesioni ma solo un affaticamento. Così Chukwueze si è messo subito a disposizione di Fonseca per lavorare col gruppo.

Per lui è stato un inizio di campionato molto difficile. I buoni segnali della pre season avevano fatto pensare a lui come ad un nuovo acquisto, dopo che lo scorso anno non era proprio riuscito a lasciare il segno. Fra gol e assist, Samuel stava garantendo un minimo di continuità di prestazione. Ha cominciato da titolare contro il Torino per poi perdere nuovamente posti nelle gerarchie e messo ancora una volta da parte. Ci ha messo anche del suo però: quando chiamato in causa a partita in corso non è mai riuscito incidere. Adesso però per Chukwueze c’è un’altra e importante occasione, e stavolta davvero non può sbagliare.

Chukwueze titolare in Milan-Udinese, Fonseca ridisegna l’attacco

Fonseca sta pensando ad una mini rivoluzione per quel che riguarda l’attacco della partita contro l’Udinese. L’idea è quella di escludere Abraham e Leao: il primo più per motivi disciplinari che tecnici (a causa dell’episodio del rigore di Firenze), il secondo perché non si è praticamente mai allenato con la squadra. Se questa indiscrezione sarà confermata, domani ci sarà in campo Chukwueze dal primo minuto.

Il nigeriano giocherebbe la sua terza partita da titolare in questa stagione dopo quelle contro Torino e Lazio. Prenderebbe il posto di Christian Pulisic, il quale a sua volta tornerebbe a giocare al centro e quindi in posizione da trequartista, proprio come aveva fatto nella prima partita di Serie A e come si pensava potesse fare per tutto l’anno. Idea invece accantonata da Fonseca, che ha preferito tenerlo a destra ma non più in ampiezza ma dentro al campo a completare il rombo di centrocampo.

Domani, invece, in assenza di Abraham, e quindi con Morata nel suo vero ruolo da centravanti, si dovrebbe rivedere questa struttura con Chukwueze a destra (da capire se entrerà dentro al campo come Pulisic o se, invece, Fonseca preferirà tenerlo in ampiezza). Una cosa è certa: se dovesse davvero scendere in campo dal primo minuto, per Samu sarebbe una ghiotta opportunità per mettersi finalmente in mostra e dare segnali positivi. Ora o mai più, insomma. Non è un dentro o fuori ma ci va molto vicino.