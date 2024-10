Milan Futuro, caos Milan: c’è uno scontento di lusso

Brutto momento per il Milan Futuro che non riesce proprio a decollare, colpa anche di uno spogliatoio apparentemente spaccato.

Come se la sta cavando il Milan Futuro in questo suo primo anno tra i professionisti? La scorsa estate il Milan ha voluto fare un investimento importante dando vita alla sua seconda squadra, peccato che le cose non stiano propriamente andando come previsto. Penultimo posto in Serie C, nel Gruppo B, per il club meneghino che sta avendo più di qualche problema.

La rosa è di livello e per la panchina è stato scelto Daniele Bonera, in precedenza collaboratore della prima squadra e oggi guida tecnica dei giovani rossoneri. Insomma, gli ingredienti per una stagione divertente sembrano esserci tutti ma oggi la verità è che le cose non stanno affatto funzionando.

Il tecnico è già sulla graticola e all’interno della rosa c’è più di qualche calciatore scontento. Soprattutto un baby gioiellino che a questo punto della stagione, nonché della sua carriera, sperava di far parte del club allenato da Paulo Fonseca e invece si ritrova costretto a lottare per non finire in Serie D.

Calciomercato Milan, al club non è felice: sarà presto addio

A luglio del 2023 è stato preso in prestito e l’anno successivo è stato acquistato in cambio di 5 milioni di euro. Investimento certamente importante per il Milan che con il tempo non è però riuscito a trovare un posto in prima squadra ad Alex Jimenez, esterno sinistro che sperava di essere il sostituto di Theo Hernandez. Oggi sembra invece essere un giocatore di troppo e nelle gerarchie è finito in fondo.

Davanti a lui c’è un altro investimento fatto dal Milan quest’anno, il nome è quello di Filippo Terracciano. Ex difensore dell’Hellas Verona, gioca prevalentemente sulla corsia di destra, dirottato a sinistra e diventato più o meno ufficialmente il primo sostituto dell’esterno francese. Contro l’Udinese, sabato alla ripresa del campionato, sarà molto probabilmente lui a sostituire Hernandez squalificato.

Insomma, i malumori non mancano a bordo del Milan Futuro e secondo gli esperti delle vicende meneghine, gli scarsi risultati in campionato sarebbero proprio il frutto di uno spogliatoio spaccato. Per quanto riguarda Jimenez, a questo punto potrebbe essere presto addio. Il Real Madrid ha il diritto di riacquistare il proprio giocatore ma difficilmente sarà interessato a farlo. Più probabilmente lo spagnolo classe 2005 verrà girato in prestito altrove.