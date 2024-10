Asse caldo Milano-Bologna: altro affare, assalto rossonero

Il Milan lavora col Bologna ad un nuovo colpo di mercato con i rossoneri che potrebbero hanno messo nel mirino un nuovo giocatore.

Durante gli ultimi anni Milan e Bologna hanno lavorato in più di un’occasione ad operazioni di mercato che si sono concluse in maniera positiva. I rossoneri sono intenzionati a proseguire questo rapporto con i rossoblu mettendo nel mirino un giocatore che sta facendo molto bene agli ordini di Vincenzo Italiano.

Un anno fa fu il turno di Alexis Saelemaekers che passò al Bologna in prestito con diritto di riscatto (poi non esercitato), mentre durante questa estate il Milan ha prelevato il cartellino di Demiral Hodzic dagli emiliani con Tommaso Pobega che nelle ultime ore del mercato estivo è passato alla corte di Vincenzo Italiano. La dirigenza rossonera ha inserito nella propria lista un altro nome in vista della prossima estate con la speranza di riuscire a portare a Milanello uno dei migliori talenti rossoblu.

Milan, occhi in casa Bologna per il mercato: assalto al gioiello rossoblu

Il Milan guarda con interesse a Santiago Castro, centravanti argentino del Bologna che sta conquistando la tifoseria rossoblu a suon di grandi prestazioni. Classe 2004, la punta sudamericana ha messo a segno tre reti in questo campionato prendendo il posto al centro dell’attacco che fu di Zirkzee durante la scorsa Serie A.

Dopo aver seguito a lungo l’attaccante olandese, passato poi al Manchester United per via delle alte commissioni richieste dal suo entourage, il Milan è pronto a dare l’assalto al nuovo attaccante del Bologna che sta facendo bene alla corte di Italiano. Caratteristiche decisamente diverse rispetto a Zirkzee, Santiago Castro è una punta d’area di rigore, quello che in questa prima parte di stagione sembra mancare alla squadra rossonera.

La giovane età e le buone prestazioni messe a referto in queste prime settimane della Serie A stanno facendo crescere la valutazione della punta che il club emiliano al momento attesta sui 20 milioni di euro. Molto dipenderà da quello che sarà il percorso del giocatore tra campionato e Champions League in questa stagione con diverse squadre che hanno già inserito il suo nome nella lista dei desideri.

La speranza del Milan è quella di riuscire ad ottenere una via preferenziale con il Bologna grazie agli ottimi rapporti stretti tra i due club durante gli ultimi anni. Le due società dovranno ritrovarsi per parlare del futuro di Pobega, passato in prestito con diritto di riscatto in rossoblu e sarà l’occasione per affrontare il discorso relativo a Castro.