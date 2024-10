E’ esploso dopo la cessione, ora sogna il ritorno: “Il Milan è un obiettivo”

Il calciatore è uscito allo scoperto in un’intervista. E’ certamente una delle rivelazione di questo inizio di stagione

Oggi è uno dei rimpianti della tifoseria rossonera. Impossibile, d’altronde, rimanere indifferenti difronte alle sue prestazioni.

Il calciatore, un po’ a sorpresa, è uno dei migliori per rendimento in questo inizio di stagione e non solo della sua squadra. Senza il campo, i giorni dedicati alle nazionali sono diventati per i sostenitori del Diavolo quelli in cui discutere dei giocatori lasciati andare troppo facilmente. Si è così parlato tanto di Sandro Tonali e del costo del suo cartellino, ma ovviamente anche di Daniel Maldini, che ha fatto il suo esordio in Nazionale. Grazie al 50% sulla futura rivendita, il Milan, però, ha una corsia preferenziale per riportarsi a casa il figlio di Paolo, ma è presto per parlarne. Se dovesse esplodere definitivamente sarebbe impossibile non pensarci seriamente, anche per evitare di vederlo in una rivale, facendo crescere i rimpianti.

Rimpianti che che stanno aumentando sempre più nel vedere Pierre Kalulu con la maglia bianconera. Come molti credevano, il francese è diventato una pedina fondamentale dello scacchiere di Thiago Motta e la Juventus è così pronta a riscattarlo, permettendo al Milan di mettere a bilancio una plusvalenza da quasi 20 milioni di euro.

Milan, il calciatore sogna il ritorno: “I rossoneri sono un sogno”

Ma c’è un altro calciatore, che forse sta facendo meglio sia di Maldini che di Kalulu, che molti fanno rientrare tra i ‘rimpianti del Milan’.

Stiamo parlando di Devis Vasquez. Il suo rendimento è davvero importante ed è certamente uno dei migliori portieri, fino a questo momento, della Serie A. Non è certo un caso se l’Empoli ha la seconda difesa del massimo campionato, dietro solo alla Juve. Intervistato da SportWeek, l’estremo difensore 26enne ha parlato della sua avventura in rossonero: “Mi hanno voluto Maldini e Massara. Come mi hanno scoperto? Non lo so, ma dimostrarono di conoscermi. Dissero che mi avevano preso per le mie qualità, erano convinti che sarei migliorato ancora, ma non fecero promesse. Ero stato acquistato per la prima squadra, mesi dopo fui io a chiedere a Maldini di giocare con la Primavera perché volevo vivere una partita del calcio italiano“.

Ora l’esperienza all’Empoli, dopo quella all’Ascoli, e il sogno di tornare in rossonero: “Sette partite sono poche per meritarsi un grande club, però, sì, per come sto ora mi sento pronto. Il Milan è un obiettivo e un sogno insieme. Chi non vorrebbe giocare in uno dei club migliori al mondo?”. Ricordiamo che l’Empoli ha la possibilità di riscattare il giocatore per un milioni di euro.