@ML – Infortunio Abraham: l’esito degli esami

Tammy Abraham ha già svolto gli esami dopo l’infortunio, che lo ha costretto a lasciare il campo dopo il gol sbagliato

E’ durata solamente quattro minuti la partita, Milan-Udinese, di Tammy Abraham. L’attaccante entrato al 72esimo è stato costretto a lasciare il campo al 76esimo per infortunio.

Il giocatore, dopo aver sbagliato un gol davvero facile, si è scontrato con Okoye, cadendo male per terra. L’ex Roma ha così abbandonato il terreno di gioco per un problema alla spalla destra. Gli esami, a cui si è sottoposto immediatamente dopo la partita, come appreso da MilanLive.it, hanno escluso fratture. Già contro il Bayer Leverkusen Abraham aveva dovuto fare i conti con un guaio alla spalla, ma in quella circostanza si trattava della sinistra.