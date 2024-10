Non solo Leao, Milan rivoluzionato: altro big verso il forfait

Un altro giocatore importante del Milan rischia la panchina. Non sta bene e Paulo Fonseca sta pensando di lasciarlo fuori

La vigilia di Milan-Udinese è stata caratterizzata dalle notizie relative a Rafa Leao, che rischia seriamente di sedersi in panchina.

Ma il portoghese non è l’unico big che contro i bianconeri potrebbe stare fuori. Stando alle ultime notizie che arrivano da Milanello – riportate da La Gazzetta dello Sport – anche Matteo Gabbia non dovrebbe essere titolare. Il centrale italiano non è al meglio della condizione e non si vuole rischiare un suo utilizzo.

Gabbia non è al 100%. Ecco perchĂ© si scalda Malick Thiaw, in vantaggio al momento su Pavlovic (il serbo non è ancora tagliato fuori). Potrebbe essere così il tedesco, che ha giocato in stagione solamente all’esordio contro il Torino, rendendosi protagonista di un autogol davvero clamoroso, a scendere in campo dal primo minuto. L’ex Schalke 04 appare dunque il favorito per affiancare Fikayo Tomori.

Fonseca cambia tutto: il Milan è ribaltato

Come raccontato in queste ore, le novitĂ di formazione sono davvero parecchie, a partire chiaramente dall’esclusione di Rafa Leao.

Nessun litigio dietro l’esclusione del portoghese, ma una condizione non ottimale. Il giocatore nella giornata di giovedì, infatti, ha lavorato lontano dal gruppo. Al suo posto così è pronto a giocare Noah Okafor.

Ma il reparto offensivo sarĂ davvero rivoluzionato, con Samu Chukwueze che si appresta ad avere una nuova possibilitĂ , ovviamente sulla destra, con Christian Pulisic che torna a fare il trequartista. Di fatto il nigeriano prende il posto di Tammy Abraham, bocciato dopo la partita di Firenze, con Alvaro Morata, che finalmente torna a giocare da prima punta. L’unico reparto che non subirĂ modifiche è quello di centrocampo, con Tiijani Reijnders e Youssouf Fofana confermati. Dietro, davanti a Mike Maignan, assisteremo, dunque, ad una mezza rivoluzione. Emerson Royal è praticamente l’unico certo del posto, ma solo per mancanza di alternative. Con Gabbia a rischia, come detto, Malick Thiaw e Fikayo Tomori si candidano a giocare dal primo minuto, con Pavlovic ancora fuori dai giochi. Per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro, senza lo squalificato Theo Hernandez, spazio a Filippo Terracciano. L’ex Verona la sua occasione per convincere il Milan a puntare su di lui, senza attingere dal mercato a gennaio. Fuori dunque sia Jimenez che Bartesaghi.