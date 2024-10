Sinner “tradito”, l’annuncio scatena l’ira dei tifosi

Jannik Sinner, che tradimento per l’altoatesino: l’ultimo annuncio fa infuriare, non poco, i suoi supporters

Nonostante si trattasse di un torneo che non aggiunge e né toglie punti al ranking ATP, Jannik Sinner ha voluto dimostrare a tutti che è il numero uno al mondo per un semplice motivo. Lo ha fatto vincendo alla semifinale del “Six Kings Slam” in quel di Riyad. Anche questa ha avuto la meglio contro il campione olimpico, Novak Djokovic.

Finale, questa sera alle ore 20, contro il suo collega, rivale ed amico Carlos Alcaraz. Un 2024 che non è ancora giunto alla conclusione ma che sta regalando delle importanti soddisfazioni al classe 2001. Anche se, nelle ultime ore, sono arrivate delle dichiarazioni che hanno fatto mandare su tutte le furie i suoi tifosi.

Parole che sono arrivate da uno che è esperto nel settore come Corrado Barazzutti. Quest’ultimo ha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiano “Libero” in cui si è soffermato a parlare non solo di Sinner, ma anche del suo futuro sfidante Alcaraz.

Barazzutti fa infuriare i fan di Sinner: “Alcaraz ha qualcosa in più”

Un cammino, quello di Sinner, nella “Six Kings Slam” che sta andando nel migliore dei modi. Prima di battere, ancora una volta, Novak Djokovic, l’altoatesino ha avuto la meglio anche con Daniil Medvedev. Per il tennista russo si tratta dell’ottava sconfitta su nove contro l’italiano. Un ko che non ha affatto preso bene (le immagini sono virali sui social network).

Anche se per Barazzutti tutto questo non basterebbe per essere superiore ad Alcaraz. Il tecnico, infatti, ritiene lo spagnolo un gradino superiore a Sinner. Di conseguenza ha spiegato che quest’ultimo può diventare un campione come il serbo lo è stato in questi ultimi anni. “Sono due campioni che hanno molte caratteristiche in comune come colpire da fondo campo, muovere il gioco e non amano scendere a rete”.

Anche se, come riportato in precedenza, per l’ex capitano del gruppo italiano in Coppa Davis, Alcaraz ha qualcosa in più dell’italiano: “Carlos ha un arsenale di colpi molto più completo. Soprattutto se è in giornata“. Tanto da paragonare il suo tennis ad un’altra leggenda come Roger Federer. Precisando che è in grado di generare maggiore versatilità anche quando l’incontro non si sta mettendo nel verso giusto.

In conclusione rivela: “Non dimentichiamoci che ha due anni in meno a Jannik. Questo alza il proprio livello di gioco come ha fatto e sta facendo ora l’italiano”. Tifosi di Sinner che, però, sui social network non hanno particolarmente apprezzato le parole di Barazzutti.