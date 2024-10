Tifosi della Ferrari basiti, che mazzata per Hamilton

Un ex pilota della F1 ha espresso il suo pensiero su Hamilton, che forse non sarà d’accordo con quanto da lui asserito.

Lewis Hamilton è un sette volte campione del mondo ed è sicuramente tra le leggende della Formula 1. Fin dal suo debutto con la McLaren nel 2007 ha dimostrato di avere un talento enorme, tenendo testa all’allora compagno di squadra Fernando Alonso (reduce da due titoli con la Renault) e perdendo la corona iridata per un solo punto. Nel 2008 ha trionfato e poi con il passaggio in Mercedes ha iniziato un ciclo che lo ha portato a conquistare altre sei corone iridate.

C’è chi ritiene che sia stato particolarmente fortunato a capitare nel momento in cui Mercedes ha dominato e non aveva praticamente concorrenza in F1. Sette mondiali piloti e otto costruttori consecutivi tra il 2014 e il 2021, anno nel quale il pilota inglese perse all’ultima gara contro Max Verstappen a causa di una folle decisione dell’allora race director Michael Masi. Hamilton disse subito chiaramente di essere stato derubato e lo ha ripetuto anche successivamente.

Dopo quella stagione è iniziato il dominio Red Bull e lui non ha più avuto la chance di giocarsi il titolo. La Mercedes non è stata più all’altezza degli anni d’oro e anche per questo Lewis ha deciso di provare un’esperienza in Ferrari dal 2025. Contratto biennale con opzione per un terzo anno. Nel finale della sua carriera corona il sogno di diventare un pilota ferrarista e spera di coronarne anche un altro, quello di vincere l’ottavo mondiale e diventare il più vincente di sempre, scavalcando Michael Schumacher.

F1, un ex pilota punge Lewis Hamilton

La decisione di Hamilton e della Ferrari ha creato tantissime discussioni. C’è chi vede bene questa operazione, chi la critica e chi è semplicemente attendista. Solo il tempo dirà se le parti abbiano fatto bene a siglare un matrimonio che fino a poco tempo fa appariva impensabile.

La scuderia di Maranello negli ultimi 20 anni si è già messa in casa piloti che in precedenza erano stati rivali per il titolo. Basti pensare a Kimi Raikkonen nel 2007, Fernando Alonso nel 2010 e Sebastian Vettel nel 2015. Magari un giorno toccherà anche a Verstappen vestire di rosso, chissà…

A proposito di Verstappen, Ralf Schumacher a formule1.de ha espresso la propria preferenza per lui rispetto a Hamilton: “Ritengo che Max abbia più talento di Lewis. Questo lo rende una categoria diversa. Paragone Lewis-Michael? Hamilton non potrà mai avvicinarsi, sarà sempre lontano anni luce da mio fratello“. L’ex pilota di F1 ha un’idea precisa, le discussioni sono aperte.