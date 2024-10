Grana Theo Hernandez, ora è gelo Milan: preoccupazione rossonera

Theo Hernandez e il Milan vogliono andare avanti insieme: entrambe le parti lavoreranno presto al rinnovo. Tutti i dettagli

Per il Milan è stata una lunga sosta per gli impegni delle Nazionali. La sconfitta contro la Fiorentina, la questione rigoristi e la grana Theo Hernandez. La prestazione del francese a Firenze è stata pessima, sotto tutti i punti di vista. L’espulsione nei minuti finali per insulti all’arbitro è stata la ciliegina sulla torta di un atteggiamento che si sta ripetendo sempre più spesso.

Nelle ore immediatamente successive alla partita di Firenze, è scoppiato anche il caso rinnovo per quanto riguarda Theo Hernandez. La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un articolo parlando di una richiesta economica altissima per firmare; in risposta è arrivato direttamente il suo agente, che ha smentito categoricamente e ha aggiunto che fino ad oggi non c’è stato alcun tipo di contatto col club (e che c’è la forte volontà da parte del giocatore di rinnovare). Insomma, una situazione parecchio strana e che non sembra risolvibile in tempi brevi. C’è il forte rischio di arrivare ad un solo anno di scadenza del contratto a giugno e rendere tutto ancor più complicato.

Rinnovo Theo Hernandez, la posizione del Milan

In merito a questa vicenda è intervenuto nelle ultime ore anche Mirko Calemme, giornalista di AS, che ha confermato tutto: “Al momento è tutto fermo, vediamo più avanti“. Quello che fa essere ottimisti, tifosi e non solo, è che c’è comunque la volontà da parte di entrambe le parti di andare avanti insieme e di arrivare ad un accordo.

“Entrambe le parti sono pronte ad imbastire una trattativa“, ha aggiunto Calemme. Che è quindi fiducioso che le cose nei prossimi mesi possano cambiare in positivo. Come confermato dall’agente, Theo Hernandez non chiede 9 milioni a stagione ma è chiaro che si aspetta un adeguamento importante rispetto agli attuali 4,5 milioni. Il francese è ben consapevole di essere uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e di essere un giocatore molto importante per il Milan, forse anche più di Rafael Leao, che è ad oggi il più pagato della rosa. “Il Milan vuole assolutamente rinnovare“, ha concluso poi Calemme ai microfoni di TV Play. La situazione quindi può sembrare complicata ma ci sono tutte le premesse per risolverla nel migliore dei modi. La volontà delle parti può essere la chiave per arrivare un accordo. Che, a questo punto, si può trovare intorno ai 6,5 o 7 milioni.