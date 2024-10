La clausola che avvicina il ritorno: i tifosi del Milan ora sognano

I tifosi rossoneri possono sognare, il Milan potrebbe riportare a casa uno dei propri eroi: la clausola può favorire l’affare

Il futuro del Milan sembra, mai come in questo momento, piuttosto nebuloso. Sulla permanenza o meno di Fonseca sulla panchina rossonera decisivo sarà il campo. I risultato potranno stabilire se il portoghese avrà ancora la fiducia della dirigenza per poter continuare la sua avventura alla guida di uno dei club più blasonati del mondo. Per quanto riguarda i giocatori, è chiaro che in questo momento molti siano sotto osservazione, e la dirigenza si sta già guardando attorno per cercare di rafforzare la rosa con qualche campione affermato, magari anche una vecchia conoscenza mai dimenticata dai tifosi.

Ci sono reparti in cui la rosa a disposizione di Fonseca sembra già oggi ben fornita, altri in cui invece qualche defezione è emersa nella prima parte di questa stagione. A centrocampo, ad esempio, si direbbe che tutto sommato il tecnico ex Lille non ha nulla di cui lamentarsi. Fofana, Loftus-Cheek e Reijnders garantiscono quantità e qualità, e Musah rappresenta sicuramente un’ottima alternativa, considerando che Bennacer è stato ancora una volta costretto ai box da problemi fisici.

In linea di massima i giocatori ci sono. Eppure, è proprio nel centrocampo, nella zona nevralgica del campo che finora il Milan ha avuto forse i maggiori problemi, ed è per questo motivo che la dirigenza starebbe pensando di riportare a casa uno degli eroi dello scudetto, un calciatore box-to-box in grado di fare la differenza anche a livello europeo. E se l’operazione potrebbe sembrare proibitiva in termini di costi, a favorire i rossoneri potrebbe essere una clausola da molti sottovalutata.

Il Milan punta su un eroe dello scudetto: colpo di scena, può tornare grazie alla clausola

Se negli scorsi mesi si è parlato a lungo di un possibile ritorno di Franck Kessie, calciatore che non ha mai dimenticato le emozioni della sua esperienza in rossonero, la recente parentesi della Nazionale ha in realtà fatto nuovamente innamorare, se ce ne fosse bisogno, i tifosi rossoneri di quel Sandro Tonali troppo in fretta ceduto al Newcastle due estati fa, senza considerare quanto il suo apporto fosse determinante per la rosa milanista.

Ma a volte agli errori si può riparare. Tornato dalla lunga squalifica per il caso scommesse con più energia e voglia che mai, Tonali ha dimostrato in azzurro di essere ancora un calciatore eccezionale, e considerando che tra le fila dei Magpies in questo momento non è certo un titolare inamovibile, una sua cessione appare possibile, se non addirittura probabile.

Il problema è, ovviamente, la valutazione. Pagato circa 64 milioni di euro dagli inglesi solo due estati fa, anche a causa della squalifica della scorsa stagione Tonali non ha certo aumentato il proprio valore di mercato negli ultimi tempi. Da qui a poter accettare di fare una minusvalenza, però, ce ne passa per il Newcastle, che difficilmente si accontenterebbe di un’offerta inferiore ai 40 milioni.

Tanti, forse addirittura troppi, per il Milan. Eppure, c’è una clausola che può favorire l’affare. I rossoneri si sono garantiti infatti al momento della vendita una percentuale sulla sua futura cessione, dal valore non confermato. La dirigenza milanista potrebbe quindi convincere gli inglesi a fare un ulteriore sconto sulla sua valutazione togliendo appunto la percentuale che comunque non sarebbe entrata nelle loro casse. Al momento si tratta solo di ipotesi, ma chissà che i prossimi mercati, quello invernale o magari quello estivo, non possano regalare ai tifosi il più clamoroso dei colpi di scena.