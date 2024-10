Bomba Adani su Fonseca, tifosi del Milan sbalorditi

Lele Adani ha parlato dell’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, lanciando una vera e propria bomba: i tifosi non se l’aspettavano.

Il Milan ha conquistato tre punti importantissimi per la classifica e ha scacciato tutte le ombre che erano tornate ad aleggiare sulla squadra, in particolare sul tecnico Paulo Fonseca. Nonostante l’espulsione di Reijnders nel primo tempo per fallo su chiara occasione da gol i rossoneri sono riusciti a difendere il gol dell’1-0 siglato a inizio gara da Chukwueze.

E’ servita anche un po’ di fortuna, dato che il gol del pareggio dell’Udinese all’ultimo respiro è stato annullato dal VAR per un fuorigioco di millimetri. Grazie a questa vittoria il Diavolo può guardare con maggiore fiducia alle prossime sfide, a cominciare da quella di Champions in programma martedì a San Siro contro il Bruges.

Come accennato i tre punti ottenuti nel match contro i friulani fanno traballare molto meno la panchina di Fonseca. Il tecnico portoghese, in questa prima parte di stagione, è stato preso di mira dalle critiche, sia dei tifosi che di vari opinionisti. Tuttavia c’è anche chi si schiera apertamente dalla sua parte e ne esalta il coraggio delle scelte fatte.

Bomba Adani-Fonseca: l’opinionista non le manda a dire

Lele Adani, ex difensore oggi opinionista e commentatore tecnico, ha pubblicato una storia su Instagram dove prende chiaramente le difese del tecnico lusitano. Adani sottolinea che il Milan ha prodotto un “grandissimo calcio” per circa mezz’ora e poi ha dovuto necessariamente votarsi al sacrificio dopo l’espulsione di Reijnders. Tuttavia Adani fa presente che i rossoneri, anche in inferiorità numerica, sono andati a caccia del secondo gol “che in un paio di occasioni avrebbe anche meritato“.

Tutto questo, sempre come ricorda l’opinionista, con una formazione priva di Leao, Tomori, Abraham e Loftus-Cheek per scelta tecnica, oltre alla squalifica di Theo Hernandez. Il fatto che il Milan sia riuscito a vincere la gara, giocare un buon calcio fino all’espulsione e poi difendere con organizzazione e grande sacrificio collettivo è per Adani la dimostrazione che la squadra è con il proprio allenatore.

“Se tu hai lo spogliatoio contro non ottieni quelle performances dai tuoi calciatori, singole che collettive“, afferma l’ex difensore nella Storia pubblicata su Instagram. “Quindi Fonseca non solo è un grande allenatore – aggiunge Adani – ma è anche un grande uomo con due co***oni grossi come due meloni“.