Colpo di scena Camarda, in casa Milan la decisione è presa

In queste ultime settimane si è parlato spesso della gestione di Francesco Camarda con alcune dichiarazioni che hanno acceso delle polemiche attorno al calciatore.

In questo inizio di stagione Francesco Camarda ha fatto la spola tra la prima squadra ed il Milan Futuro e, complice qualche infortunio, non è riuscito a trovare la continuità necessaria per fare esperienza in campo.

La punta classe 2008 ha però messo a segno già tre gol ufficiali in questa prima parte dell’annata con il giovane attaccante che ha messo a segno due reti nella Coppa Italia di Serie C ed uno in campionato agli ordini di Daniele Bonera. In queste ore però, sta maturando una nuova decisione riguardante il suo futuro in casa Milan con il club pronto a sorprendere tutti. Paulo Fonseca ha a disposizione Morata, Abraham e Jovic come punte centrali con i primi due che spesso vengono utilizzati in contemporanea dal tecnico portoghese. La decisione dell’allenatore su Camarda sembra essere presa e si sta confrontando con la società.

Milan, futuro Camarda: Paulo Fonseca ha scelto

La volontà di Paulo Fonseca è quella di avere maggiormente a disposizione Francesco Camarda con la prima squadra. La giovane punta con ogni probabilità, sarà aggregata alla formazione dell’allenatore portoghese con maggiore continuità ed avrà anche più opportunità di scendere in campo.

I continui infortuni di Jovic ed il colpo alla spalla di Abraham hanno già allertato Paulo Fonseca che sta pensando alla decisiva partita in casa contro il Bruges in Champions League. Una sfida che i rossoneri possono solamente vincere se vogliono ancora sperare di restare agganciati al treno che porta alla qualificazione al turno successivo. Per la partita contro i belgi ci sarà con ogni probabilità la convocazione di Camarda, pronto a dare il suo apporto al reparto offensivo.

Una decisione che potrebbe avere poi continuità anche nel prossimo futuro. Il classe 2008 dovrebbe far parte della prima squadra per diverse settimane per lavorare con i compagni di squadra e comprendere al meglio i dettami dell’allenatore lusitano. Una scelta che potrebbe portare a breve a vedere il sedicenne in campo a caccia di record da infrangere vista la sua giovane età.

L’inserimento di Camarda appare propedeutico alla cessione di Luka Jovic a gennaio con il serbo che non sembra rientrare nei piani tattici di Fonseca. L’attaccante, in scadenza di contratto a giugno, dovrebbe salutare il Milan alla riapertura del mercato in gennaio con la società pronta a cederlo a titolo gratuito pur di liberarsi dell’ingaggio.