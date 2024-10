Hamilton-Ferrari, l’annuncio scatena il sogno dei tifosi

L’ingaggio di Hamilton ha scatenato i ferraristi, che sognano in grande per il futuro: il titolo tornerà a Maranello?

C’è un campionato di F1 2024 ancora da terminare nel modo migliore possibile, però ormai il titolo mondiale non è qualcosa di realistico per la Ferrari. Si punta molto sul 2025 per cercare di tornare a lottare per l’obiettivo più importante: vincere.

Il prossimo nel box rosso arriverà Lewis Hamilton, grande rivale della scuderia in passato e che si unirà a Charles Leclerc per provare a riportare il mondiale di Formula 1 a Maranello. L’ultimo titolo piloti è del 2007, firmato Kimi Raikkonen, mentre l’ultimo costruttori è del 2008. In entrambe quelle stagioni il pilota inglese fu protagonista con la McLaren: prima arrivò secondo e poi di laureò campione. Dopo i tanti trionfi con la Mercedes, cercherà di far sognare anche i tifosi ferraristi.

F1, Lewis Hamilton vincente con la Ferrari?

Bisognerà vedere quanto la Ferrari si sia impegnata nel progetto 2025, considerando che dal 2026 ci sarà un cambio di regolamento tecnico e ovviamente ogni scuderia è molto concentrata sul presentarsi pronta a quell’appuntamento. Anche per questo, l’anno prossimo potrebbe rappresentare una grande occasione per vincere.

Se a Maranello hanno deciso di fare un grande investimento su Hamilton, oltre che sul rinnovo di Leclerc, è per conquistare titoli. Red Bull, McLaren e Mercedes saranno sicuramente le principali avversarie, mentre per quanto riguarda Aston Martin forse è il 2026 l’anno in cui potrebbe essere maggiormente temuta, dato che avrà la prima macchina realizzata con le direttive di Adrian Newey.

Stefano Domenicali, ex team principal della Ferrari e attuale presidente della F1, vede positivamente il trasferimento di Lewis in rosso: “Parlo da appassionato della Ferrari – ha detto a La Gazzetta dello Sport – e questa è una opportunità straordinaria, perché Lewis è un accentratore. Vuole portare a casa l’ottavo titolo e diventare il migliore di sempre. Ci dovrà essere rispetto con Leclerc, ma è chiaro che quando si abbassa la visiera… In ogni caso, le regole del team e la gestione dovranno essere chiare“.

Hamilton ha tanta esperienza e può dare indicazioni utili sullo sviluppo della monoposto. In passato la Mercedes ha risolto alcune situazioni grazie a lui, che dal 2025 sarà una risorsa che la Ferrari vorrà sfruttare al massimo per tornare ad essere la regina della F1. Vedremo se ci riuscirà. I tifosi sono impazienti di vedere cosa succederà nel prossimo Mondiale.