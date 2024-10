Ibrahimovic lo vuole a tutti i costi: primo colpo per il 2025

Zlatan Ibrahimovic ha individuato un calciatore da portare a Milanello in vista della prossima estate ed è già al lavoro per trovare l’accordo.

La vittoria sull’Udinese, seppur sofferta, ha riportato il sorriso in casa Milan con gli uomini di Paulo Fonseca che hanno trovato tre punti fondamentali per rilanciarsi in classifica.

Ora la testa del Milan è completamente rivolta alla partita di Champions League contro il Bruges di martedì sera che sarà decisiva per il cammino dei rossoneri nella massima manifestazione continentale. Una mancata vittoria potrebbe pesare moltissimo sulle possibilità del Milan di proseguire in Champions League e c’è massima concentrazione sull’impegno. Nel frattempo la dirigenza sta già pensando alle possibili mosse di mercato con un calciatore che sta facendo impazzire Zlatan Ibrahimovic che vuole portarlo a tutti i costi in rossonero.

Milan, nome nuovo sul mercato: primo obiettivo del 2025

Il Milan è sulle tracce di Nico Paz. Dopo aver sfiorato il gol in più di un’occasione, il giovane talento argentino ha trovato la prima marcatura in Italia nel match pareggiato in casa dal Como contro il Parma. Il trequartista sta attirando l’attenzione di diverse società ma il Milan ha tutta l’intenzione di accelerare i tempi.

Passato a titolo definitivo dal Real Madrid al Como durante la scorsa estate, il talento argentino è però ancora sotto il controllo dei campioni d’Europa in carica. Il club spagnolo, infatti, può vantare una percentuale di rivendita attorno al 50% ed ha un diritto di riacquisto ad una somma contenuta che gli permetterà di riportare in Spagna Nico Paz. Un’operazione che, considerato l’ottimo rendimento del giocatore agli ordini di Cesc Fabregas, verrà con ogni probabilità conclusa.

In casa rossonera in molti sono rimasti stupiti da quanto fatto dal calciatore argentino che nelle scorse settimane è stato convocato dalla nazionale allenata da Lionel Scaloni, fornendo un assist per il gol di Leo Messi. La volontà del Milan è quella di cercare di trovare un accordo con il Real Madrid per il suo arrivo a Milanello in vista della prossima estate.

La partita di Champions League in programma a novembre dirà molto sul futuro del centrocampista offensivo. Il Milan ha infatti tutta l’intenzione di parlare con la dirigenza dei campioni d’Europa per parlare di un possibile arrivo di Nico Paz in rossonero in estate. Dopo il riacquisto da parte del Real Madrid, il Milan potrebbe chiudere l’acquisto dell’argentino in prestito con diritto di riscatto, un po’ come fu per Brahim Diaz, tornato poi in Spagna dopo tre anni in rossonero.