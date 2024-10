Retroscena svelato, colpo di scena Leao in casa Milan

Leao non è sceso in campo nella partita contro l’Udinese: Fonseca ha spiegato il motivo in conferenza stampa

Il Milan è tornato alla vittoria contro l’Udinese nell’anticipo del sabato. Una vittoria sofferta a causa dell’espulsione di Reijnders, arrivata dopo solo mezz’ora di gara. I rossoneri sono riusciti a portarla a casa con grande disponibilità e sacrificio da parte di tutti, e in particolar modo degli attaccanti. Abbiamo visto in almeno due occasioni Pulisic decisivo in fase difensiva.

Paulo Fonseca ancora una volta ha dato dimostrazione della sua grande personalità con scelte di formazione molto forti. Oltre allo squalificato Theo Hernandez, il tecnico portoghese, dopo averlo fatto con la Lazio, ha deciso di nuovo di escludere dai titolari Rafael Leao, che aveva un solo allenamento con la squadra dopo il rientro dai ritiri delle Nazionali – dove, tra l’altro, è stato protagonista con due ottime prestazioni. Nonostante l’infortunio di Abraham, appena entrato, alla spalla, Fonseca ha deciso comunque di non mandarlo in campo, preferendo addirittura Loftus-Cheek nel ruolo di punta. Nella conferenza stampa post partita, Fonseca ha spiegato in conferenza stampa il motivo dell’assenza di Leao.

Perché Leao non ha giocato in Milan-Udinese, la spiegazione di Fonseca

Nel post partita si è parlato molto poco della partita e tanto, invece, degli episodi arbitrali (errori evidenti da una parte e dall’altra) e dell’assenza di Leao. In merito, Fonseca è stato molto chiaro e, soprattutto, semplice: “Per voi è strano non vedere Rafa titolare, ma questo deve essere la normalità“.

Il motivo è chiarissimo: “La normalità deve essere che è più importante la squadra perché il Milan è più importante di qualche giocatore“. Poi sulle scelte: “Ho deciso di far giocare Okafor e Chukwueze, magari domani tocca a Leao, non lo so. Non creiamo un caso perché non c’è. Rafa è stato rispettoso e negli spogliatoi ha festeggiato la vittoria e questo per me è importante. Ora dobbiamo preparare la prossima partita e magari tornerà a giocare“. Poco altro da aggiungere.

Fonseca ha ribadito un concetto che per molti sempre assurdo: le scelte si fanno in base alle necessità della squadra e non per altro. Leao il posto da titolare deve guadagnarselo sul campo di San Siro ma soprattutto su quelli di Milanello, lavorando al meglio delle sue possibilità. E se non riesce a farlo, è giusto che il mister scelga di non farlo giocare, anche perché le risposte di Okafor sono assolutamente di livello.