Scontro Fognini-Sinner, bufera nel tennis italiano

Duro scontro quello che ha visto come protagonisti Fabio Fognini e Jannik Sinner, scoppia la bufera nel tennis italiano

Un 2024 che ancora deve giungere alla conclusione ma che sta regalando delle importanti soddisfazioni a Jannik Sinner. L’altoatesino continua a vincere e lo fa in occasione del “Six Kings Slam” in quel di Riyad dove ha battuto il suo collega, amico e rivale Carlos Alcaraz in un match spettacolare.

Il classe 2001, però, è stato “protagonista” (inavvertitamente) di quanto successo sui social network. A “causare” il tutto ci ha pensato un suo collega italiano, Fabio Fognini. Quest’ultimo, infatti, ha fatto parlare molto di sé in merito ad una storia che ha pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram. Un argomento che ha fatto il giro del web e che ha incuriosito parecchio gli amanti del tennis.

Gli stessi che, ovviamente, non sono rimasti affatto in silenzio ed hanno voluto indagare e saperne qualcosa in più. Una polemica che ha coinvolto diversi suoi connazionali. Cosa è successo? Il nativo di Sanremo ci ha tenuto a precisare di quanto continui a vivere nel nostro Paese nonostante la sua vita da professionista lo costringa, per molto tempo, a stare lontano da casa e dai suoi cari.

Fognini, che frecciatina a Sinner: non le manda a dire

Di conseguenza ha voluto menzionare il fatto di quanti suoi colleghi, invece, hanno deciso di trasferirsi altrove con tanto di residenza in altri Paesi. In particolar modo a Montecarlo. Non uno qualunque visto che in quest’ultimo posto ci vive proprio il numero uno al mondo. Insomma, una vera e propria polemica che non è affatto passata inosservata.

Sui social Fognini ha pubblicato una lettera arrivata da parte dell’Agenzia delle Entrate con tanto di scritta: “Salve, io cittadino italiano! Sportivo residente in Italia“. Per la maggior parte degli utenti non ci sono stati dubbi: si è trattato di una frecciatina nei confronti di Sinner che si è trasferito in quel di Montecarlo nel 2020. Una polemica che, quindi, ritorna nuovamente dopo che per mesi l’altoatesino è stato al centro di moltissime critiche per via di questa scelta.

Una scelta che, però, hanno deciso di fare altri suoi colleghi (in primis Matteo Berrettini). Sempre sui social gli utenti si sono divisi: da una parte c’è chi ha voluto dare ragione al sanremese, dall’altra no. C’è anche chi ha voluto sottolineare il fatto che Fognini potesse nutrire una certa “invidia” nei confronti del 23enne.

Dal punto di vista sportivo, invece, Fognini è pronto a tornare nuovamente in campo. Dopo il ko rimediato in Kazakistan, poco meno di una settimana fa, si è iscritto alle qualificazioni dell’Atp 500 che si svolgerà a Basilea. Peccato per lui, però, che la sua avventura si già terminata visto che lo sfidante svizzero, Henry Barnet, ha avuto la meglio vincendo due set per 6-3 e 7-6.