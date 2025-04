Milan spalle al muro: un big se ne va in Premier

Il club di Via Aldo Rossi non ha scelta, l’addio è ormai inevitabile: niente più maglia rossonera, è pronto a trasferirsi in Premier League

Il campo non sta regalando soddisfazioni al popolo rossonero: questo è davanti agli occhi di tutti. Il Milan guarda avanti e programma un futuro che, verosimilmente, non sarà caratterizzato dalla partecipazione alla prossima Champions League.

Uno scenario che anche dal punto di vista economico appare come un dramma e che rischia di frenare le ambizioni rossonere anche in previsione della riapertura della sessione di calciomercato estivo. Ecco perché da un pò di tempo a questa parte – in quanto a cessioni – si parla sempre degli stessi possibili candidati. Theo Hernandez e Maignan, in scadenza tra un anno. Ma anche Rafael Leao che con Conceicao in panchina sta facendo tanta panchina.

In attesa di capire se eventualmente almeno un big lascerà Milanello, la dirigenza di Via Aldo Rossi deve fare i conti anche con un altro tema, quello più atteso dai tifosi rossoneri. I piani del Milan, in ottica acquisti, potrebbero presto cambiare. Il motivo è presto detto: l’offerta dalla Premier League può cambiare le carte in tavola e lasciare la dirigenza rossonera con un pugno di mosche in mano. Occhio alla svolta che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane: ora i tifosi del Milan tremano.

Addio Milan, ci siamo: si trasferisce in Inghilterra

A riferire l’indiscrezione è ‘Caughtoffside’ che parla di come uno dei nomi che da mesi circola per la trequarti dei rossoneri sia in realtà molto vicino a volare in Premier League. Si parla del gioiello del Real Madrid che piace pure all’Inter: Arda Guler.

20 anni ed un talento sconfinato che alla corte di Carlo Ancelotti non sempre ha trovato spazio. La concorrenza spietata unita alla prima stagione nella liga del gioiellino turco hanno complicato le cose per Guler che, da settimane, è dato per partente da Madrid. La possibilità di giocare da titolare in un grande campionato come la Premier League potrebbe in effetti accelerare ogni discorso riguardante il suo addio ai ‘Blancos’.

E così, secondo la fonte, in primo piano vi sarebbe il Liverpool di Arne Slot. I ‘Reds’ stanno osservando con grande attenzione l’evolversi della situazione legata al futuro di Arda Guler e pronti, evidentemente, ad un’offerta alla riapertura del calciomercato estivo. Uno scenario che, però, non è affatto l’unico.

Oltre al Milan, che al turco ha pensato già nell’estate 2023 prima che finisse per firmare con il Real Madrid, vi sarebbero tanti altri club. Inglesi e non solo. Real Sociedad e Siviglia in Spagna, Lipsia, Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen in Germania oltre alle milanesi.