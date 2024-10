Scoppia il caso Maignan, le parole che scatenano la bufera

E’ successo nel corso di Milan-Udinese, match andato in scena a San Siro sabato sera e valevole per l’ottava giornata di Serie A

E’ stata una patita ricca di emozioni quella che si è giocata a San Siro, sabato sera, tra il Milan e l’Udinese. Il match, valevole per l’ottava giornata di Serie A, ha visto i rossoneri portare a casa i tre punti grazie alla rete di un ritrovato Samu Chukwueze. Il nigeriano è stato bravo a sfruttare al meglio un assist idi Christian Pulisic, che è stato servito da Noah Okafor, bravissimo a liberarsi sulla fascia.

E’ stato un bel Milan per mezzora di gioco, nonostante le tante assenze, che avrebbe meritato un altro risultato, ma l’espulsione, che sta facendo tanto discutere ancora, di Tiijani Reijnders, ha inevitabilmente cambiato il match. Da quel momento l’arbitro Chiffi è diventato il protagonista assoluto della sfida, facendo arrabbiare praticamente tutti. Il Milan è tornato a lamentarsi chiedendo un’espulsione, ma anche l’Udinese ha alzato la voce reclamando un rigore. Poi nel finale l’episodio più discusso, che ha portato i tifosi di entrambe le squadre ad avere il fiato sospeso per diversi minuti. In pieno recupero è arrivato il gol del pareggio dell’Udinese, poi annullato per un fuorigioco millimetrico. Si è passati così dalla gioia dei bianconeri all’euforia più totale da parte dei sostenitori del Milan, oltre che dagli stessi calciatori.

Maignan nel mirino: l’Udinese contro il francese durante Milan-Udinese

I tifosi dell’Udinese, però, si sono resi protagonisti in negativo sugli spalti. Ancora una volta i bianconeri hanno preso di mira Mike Maignan.

Il portiere francese – come tutti ricorderete – è stato bersagliato con cori e insulti razzisti nel match del Friuli della scorsa stagione. Insulti che portarono l’ex Lille ad abbandonare il terreno di gioco per proteste e all’interruzione momentanea della partita. Dell’episodio si parlò davvero tanto. Un episodio che chiaramente verrà ricordato ancora per molto tempo.

Anche sabato sera, così, i tifosi dell‘Udinese, hanno voluto prendere nuovamente di mira Mike Maignan, con cori offensivi. Poi è stato esposto anche uno striscione che recitava: “Oggi solo un saluto, ad Udine il giusto tributo”. Udinese-Milan, sfida di ritorno, è in programma nel weekend del 13 aprile e solo in quel momento capiremo quale sarà l’accoglienza che il popolo bianconero riserverà a Mike Maignan. L’attenzione sarà chiaramente alta: un nuovo episodio di razzismo porterebbe l’Udinese a rischiare davvero grosso,