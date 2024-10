Cessione bloccata e pronto il cambio ruolo: ha deciso Fonseca

Il giocatore è pronto a rimanere in rossonero. Sabato in occasione di Milan-Udinese, Paulo Fonseca lo ha mandato in campo dal primo minuto

Sarà un mercato che vedrà il Milan protagonista quello di gennaio. Il Diavolo proverà a mettere le mani almeno su un centrocampista per rafforzare un reparto, che ha perso Ismael Bennacer. Paulo Fonseca ha dimostrato, inoltre, di fidarsi poco di Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek, affidandosi praticamente sempre a Tiijani Reijnders e Youssouf Fofana. Sabato prossimo, però, il tecnico portoghese dovrà fare i conti con la squalifica dell’olandese, che inevitabilmente verrà sostituito da uno tra l’americano e l’inglese.

Il Milan e Fonseca cercano dunque un centrocampista con caratteristiche diverse. Gennaio, però, sarà il mese anche delle cessioni che non saranno certo poche. Il club rossonero deve piazzare gli esuberi rimasti a Carnago, come Divock Origi e Fode Ballo-Toure, ma anche Luka Jovic, che è finito nel mirino della Juve, è pronto a fare le valigie, non rientrando più nei piani del Diavolo. Come detto in questi ultimi giorni, sono diversi i calciatori finiti sotto esame che si giocano tutto nelle prossime partite. Uno di questi è sicuramente Samu Chukwueze, che contro l’Udinese è stato decisivo e contro il Club Brugge è pronto ad avere un’altra possibilità.

Milan, cambia il destino dell’italiano: il punto su Terracciano

Anche Filippo Terracciano ha avuto la lente di ingrandimento puntata addosso. Il calciatore contro l’Udinese è stato chiamato a sostituire Theo Hernandez, senza però convincere.

La sua prova contro i bianconeri è stata giudicata da molti insufficiente e non è da escludere che contro il Bologna giochi Bartesaghi, ma l’ex Verona è comunque destinato a rimanere in rosa almeno fino alla prossima estate. Il giocatore ad agosto ha rifiutato il trasferimento in prestito sia al Monza che al Como, preferendo giocarsi le sue carte in rossonero. Prima della sfida contro l’Udinese era stato titolare con la Lazio, all’Olimpico di Roma, e anche in quel caso la sua prestazione non era stata indimenticabile. Ora Paulo Fonseca sta pensando di poter utilizzare Terracciano anche come terzino destro. Potrebbe essere lui, da gennaio, il sostituto di Emerson Royal. Non è da escludere, infatti, un addio anticipato di Davide Calabria, che vedrà scadere il proprio contratto fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno. Un contratto che ad oggi il Milan non sta pensando di rinnovare.