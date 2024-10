Il suo gol è un gioiello, ha stregato il Milan: colpo per gennaio

Il Milan rimasto ammaliato dalla rete siglata da un giovane talento. Imminente l’affondo di Ibrahimovic: in rossonero già a gennaio.

Può tornare a respirare il Milan, grazie alla vittoria ottenuta sabato ai danni dell’Udinese. Tre punti fondamentali, che consentono a Paulo Fonseca di consolidare la propria panchina ed al club di concentrarsi esclusivamente sulle prossime operazioni di mercato. La rosa allestita in estate si è rivelata competitiva ma, al tempo stesso, bisognosa di ulteriori rinforzi. Da qui la volontà del management, guidato da Zlatan Ibrahimovic, di avviare il casting volto ad individuare gli adeguati innesti da consegnare al tecnico portoghese ad inizio anno.

Due, in particolare, i colpi attesi. La priorità principale consisterà nel potenziare il centrocampo e prendere un’alternativa di comprovato livello al duo composto da Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. L’infortunio rimediato da Ismael Bennacer ha lasciato un vuoto, che Fonseca ha provato (senza particolare successo) a colmare utilizzando Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah. Entrambi, per motivi tecnico-atletici, hanno fatto fatica a brillare andando incontro a diverse prestazioni incolore. Nel mirino, di conseguenza, è finito Johnny Cardoso di proprietà del Betis.

Lo statunitense rappresenta una colonna portante dei biancoverdi: 9 le presenze finora totalizzate tra Liga e Conference League, per un totale di 547 minuti vissuti in campo. Non un goleador (zero gol o assist) bensì un mastino efficace in fase di recupero del pallone, in grado di fornire quel dinamismo di cui avrebbe invece bisogno la linea mediana rossonera. E non finisce qua. Perché Zlatan Ibrahimovic conta di prendere anche un giovane talento da far crescere nel migliore dei modi alla corte di Fonseca: parliamo di Cristian Volpato, in forza al Sassuolo in Serie B.

Milan, Ibrahimovic progetta il colpo: nel mirino un talento in rampa di lancio

Il 20enne è cresciuto a livello esponenziale nelle ultime settimane, andando sempre a segno nelle ultime due gare disputate nel torneo cadetto. Di pregevole fattura, in particolare, la rete rifilata sabato al Brescia: dopo aver ricevuto il pallone largo a destra sulla trequarti e dribblato un avversario con un doppio passo, si è accentrato lasciando partire un tiro a giro imprendibile per il portiere Luca Lezzerini. Un gol gioiello che, da una parte, ha spianato ai neroverdi la strada verso la vittoria e, al tempo stesso, catturato l’attenzione del Milan.

Volpato era sbarcato in Emilia a luglio 2023 (7 milioni alla Roma) ma nella passata annata il suo rendimento non ha rispettato le aspettative. Ora, invece, è pronto per prendersi le luci della ribalta. Il Milan ci pensa: l’affondo può avvenire a gennaio.