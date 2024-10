Milan-Inter, svolta sul nuovo stadio a San Siro: i dettagli

Milan e Inter unite sull’idea di realizzare un nuovo impianto sportivo a Milano: ecco l’ultima mossa delle società.

I due principali club calcistici milanesi vogliono uno stadio di proprietà, non è un segreto ormai. Dopo aver totalmente abbandonato l’ipotesi di rimanere al Giuseppe Meazza ristrutturandolo, stanno approfondendo l’opzione di rimanere in zona San Siro costruendo un altro impianto.

In realtà, da tempo il Milan ha iniziato a lavorare sull’area San Francesco di San Donato Milanese e ha già messo in preventivo l’eventualità di lasciare Milano. Sono stati comprati i terreni (investimento da circa 40 milioni di euro) ed stato avviato l’iter inerente l’Accordo di Programma necessario per riuscire a realizzare un progetto che costerebbe oltre un miliardo di euro. A differenza dell’Inter, che sull’area di Rozzano ha solo un’opzione, la società rossonera si è mossa in modo concreto e serio. Tuttavia, negli ultimi mesi in via Aldo Rossi è rispuntata con forza l’ipotesi di continuare a condividere uno stadio con i nerazzurri: a Milano o altrove.

Milan e Inter: nuovo progetto su San Siro

Stamattina le delegazioni di Milan e Inter hanno incontrato il sindaco Giuseppe Sala, la soprintendente Emanuela Carpani, il ministro della cultura Alessandro Giuli e il ministro dello sport Andrea Abodi. Come emerso da una nota ufficiale del Comune di Milano, i club hanno presentato ai ministri l’ipotesi di costruzione del nuovo stadio a San Siro, di sviluppo delle aree circostanti, unitamente alle linee guida per la rifunzionalizzazione del Giuseppe Meazza, già condivise con la soprintendente.

Da parte di tutti gli interlocutori c’è stato apprezzamento e soddisfazione. A breve, Milan e Inter procederanno alla presentazione della manifestazione di interesse utile alla prosecuzione del procedimento. Nel frattempo, si attende la perizia delle Agenzia delle Entrate per avere il quadro necessario per una valutazione complessiva.

Le società hanno quindi deciso di riprendere il progetto avviato nel 2019 e poi accantonato nel 2022-2023: restare insieme a San Siro con un nuovo impianto sportivo. Da capire cosa ne sarà eventualmente dei terreni comprati dal Milan a San Donato Milanese, anche se è presto per cantare vittoria per quanto concerne Milano. Gli ostacoli sono sempre in agguato e non mancheranno neppure stavolta. Ci sono ancora diverse pagine da scrivere di questa storia.