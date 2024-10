Mondo del tennis incredulo, la cifra di Sinner è da capogiro

Sinner è pronto a scrivere la storia: nel tennis solo un altro campione è riuscito a guadagnare più di lui.

Il tennis ha ormai da tempo un nuovo re. Il suo nome è Jannik Sinner, ha 23 anni, è italiano e nelle ultime ore è tornato a vincere. E, come se non bastasse, non lo ha fatto in un match assolutamente non banale. Vendetta servita per il numero uno del ranking che in terra araba è tornato ad incantare tutti.

Vittoria in finale contro il rivale di sempre Carlos Alcaraz per il giovane italiano classe 2001 che si è dunque aggiudicato anche il Six Kings Slam in quel di Riad, in Arabia Saudita. Trionfo tutt’altro che scontato per Sinner che in questo 2024 ha perso sei incontri, tre dei quali proprio contro il temutissimo spagnolo. L’ultimo successo non è però buono solo per le statistiche o per la bacheca ma anche per il conto in banca.

Proprio così, vittoria record, o quasi, per l’altoatesino che incontro dopo incontro sta continuando a scrivere la storia del tennis. L’anno non è finito e all’appello mancano ancora diversi incontri, vincere di nuovo permetterebbe a Sinner di scavalcare un altro mostro sacro dello sport in questa speciale classifica dedicata ai tennisti più ricchi di sempre.

Sinner nella storia: ecco quanto può guadagnare ancora

Attualmente il montepremi record incassato da un singolo tennista durante un anno di competizioni, appartiene all’intramontabile Novak Djokovic che nel 2015 ha lasciato tutti a bocca aperta. All’epoca il serbo riuscì infatti a mettersi in tasca qualcosa 20 milioni di euro. Mai nessuno è riuscito ad arrivare a tanto ma attenzione perché Sinner potrebbe battere l’ex campione anche sotto questo aspetto.

Dopo la vittoria di Riad il classe 2001 ha toccato quota 16 milioni incassati in questo 2024 che ancora deve concludersi. Di questo passo rischia perciò di diventare il tennista più ricco della storia. Sarebbe un traguardo a dir poco notevole per il giovane atleta che negli ultimi mesi ha goduto di un’escalation decisamente da fare invidia. E pensare che non ha nemmeno preso parte alle Olimpiadi a causa di alcuni guai fisici.

Nonostante questo entro la fine dell’anno Sinner avrà altre chance di ampliare il proprio bottino. I prossimi incontri in programma sono il Master Mille di Parigi, vale poco meno di un milione di euro, e gli ATP di Torino che possono invece valere fino ad un massimo di 4,5 milioni. Conti alla mano, in caso di doppietta, l’italiano può ancora scalvare Djokovic.