Pioli-Milan, messaggio da applausi: i tifosi apprezzano

Domenica è apparso sui social del Milan un messaggio per Stefano Pioli, bella la reazione dei tifosi che hanno gradito il gesto

Lo scorso giugno per il Milan è finita un’era, quella di Stefano Pioli. Dopo cinque lunghi anni, uno Scudetto e una semifinale di Champions League, la società rossonera ha deciso di cambiare guida tecnica. Una decisione giusta e inevitabile perché il ciclo del tecnico di Parma era chiaramente finito e serviva portare qualcosa di nuovo.

Quel nuovo è rappresentato da Paulo Fonseca, che con grande fatica sta provando a cambiare il modo di giocare del Milan ma la strada è quella giusta e la vittoria contro l’Udinese, sabato scorso, ne è stata una prova. Pioli rappresenta il passato ma è un dolcissimo ricordo per i tifosi, soprattutto per quelle stagioni che hanno regalato grandi soddisfazioni a livello di titoli e di piazzamenti. Nonostante le tante critiche nell’ultimo periodo, alcune anche spesso molto esagerate, i tifosi non possono dimenticare quanto successo e il suo nome resterà comunque per sempre nei loro cuori. E quando accaduto nei giorni scorsi è una dimostrazione.

Il messaggio del Milan per Pioli, i tifosi approvano

Domenica 20 ottobre è stato il compleanno di Stefano Pioli, che ha compiuto 59 anni. L’allenatore ex rossonero è da qualche settimane tecnico dell’Al-Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo. La sua esperienza in Arabia Saudita è iniziata molto bene con un buon filotto di vittorie, ma è chiaro che il livello è molto basso e la sua è una squadra piena zeppa di giocatori di talento e campioni (oltre il portoghese).

Per il suo compleanno è arrivato puntuale, e inevitabile, anche il post di auguri del Milan. “Tanti auguri, Stefano. Una volta in rossonero, sempre in famiglia“, la didascalia che accompagna l’immagine pubblicata su tutti gli account rossoneri, sia Twitter che Instagram. Un gesto che i tifosi hanno ovviamente molto apprezzato. Sono tantissimi infatti i commenti dei tifosi che hanno gradito il messaggio di auguri all’ex allenatore, e non solo tifosi italiani. Insomma, nonostante i tormentoni dell’ultima stagione, il legame con Pioli resta molto forte e non si può cancellare in alcun modo.

All the best, Stefano! 🎂 Once a Rossonero, always part of the family 🔴⚫ #SempreMilan pic.twitter.com/R0EpZLymBM — AC Milan (@acmilan) October 20, 2024

Sono stati mesi difficili, di grandi critiche e di rabbia, per risultati e prestazioni; la scelta di separarsi era inevitabile ma tutto questo non cancella 4 anni di grandi traguardi, in particolar modo quella cavalcata Scudetto nel 2022 che è da tutti ricordata come lo Scudetto più bello di sempre. Ed è onestamente difficile dargli torto.