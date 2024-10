Dall’Inter al Milan: il bomber cambia maglia in estate

Il Milan ha cominciato a pianificare i prossimi colpi. Il bomber sotto esame può arrivare dall’Inter: la strategia rossonera.

All’apertura del mercato estivo manca ancora diverso tempo. Otto mesi, per la precisione. Il Milan, però, si è già attivato in tal senso, sulla base degli input registrati in questa prima parte della stagione. L’idea è quella di prendere un attaccante di comprovata qualità, capace di fornire maggiori garanzie rispetto a Luka Jovic e Tammy Abraham: entrambi, al momento, hanno infatti deluso le aspettative tra prestazioni negative e pochi contributi in zona offensiva.

Il serbo finora è stato impiegato appena 3 volte da Paulo Fonseca, per un totale di 78 minuti vissuti in campo. L’ultima presenza risale al 27 settembre: da quel momento in poi è sparito dai radar, a causa di un sovraccarico muscolare e del riacutizzarsi della pubalgia. Il contratto che lo lega alla società scade il 30 giugno 2025 ed il rinnovo non rientra nei piani del management coordinato da Zlatan Ibrahimovic, intenzionato a lasciarlo libero e a puntare su profili in grado di fornire maggiori garanzie tecnico-realizzativie. L’ex Roma, dal canto suo, aveva iniziato nel migliore dei modi l’avventura a Milano.

Nel match di debutto contro la Lazio, ad esempio, ha servito un assist decisivo per Rafael Leao mentre nella gara successiva vinta ai danni del Venezia ha messo a referto una rete ed un altro passaggio vincente. Poi, però, la sua stella ha cominciato ad appannarsi fino ad arrivare al rigore “scippato” a Christian Pulisic e sbagliato con la Fiorentina, che ha fatto infuriare Fonseca e portato alla panchina di sabato scorso. I rossoneri lo hanno ingaggiato a fine agosto in prestito secco. Il futuro e l’eventuale permanenza in città dell’ex Chelsea dipenderà quindi tutto da come si comporterà nei prossimi mesi.

Milan, il bomber arriva dall’Inter: progettato il prossimo colpo

La dirigenza, in attesa di prendere una decisione definitiva, si è attivato al fine di individuare una punta in grado di rafforzare il reparto offensivo. Nel mirino, in particolare, è finito un giocatore cresciuto nel settore giovanile dell’Inter: parliamo di Sebastiano Esposito, divenuto tra i principali trascinatori dell’Empoli. Il 22enne ha totalizzato 3 reti e 2 assist nelle 9 partite affrontate tra Serie A (8) e Coppa Italia (1), giocandone 7 da titolare. I toscani lo hanno prelevato a titolo temporaneo dai Campioni d’Italia e potranno riscattarlo versando nelle casse nerazzurri 5 milioni.

Difficile immaginare che Esposito rimanga tra le fila degli azzurri anche nella prossima annata. Il Milan si è iscritto alla lista e, a breve, proverà a gettare le basi della trattativa così da portarsi in pole position e bruciare la concorrenza. A far spazio al classe 2002 sarà uno tra Jovic e Abraham. O addirittura tutti e due.