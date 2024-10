Federico Chiesa torna in Italia, Juve tradita: passa alla rivale

Non è un momento straordinario per Federico Chiesa al Liverpool con l’attaccante che sta facendo fatica a trovare spazio alla corte di Slot.

Il giocatore, salutata la Juventus durante la scorsa estate, non è ancora riuscito ad imporsi in Inghilterra con Slot che non ha lesinato qualche critica alla punta, soprattutto per quello che riguarda la sua condizione fisica.

Il passaggio dalla Serie A alla Premier League si sta rivelando più difficile del previsto per l’ex giocatore della Fiorentina che tenterà in ogni maniera di risultare decisivo con la maglia dei Reds. La concorrenza non manca di certo al Liverpool e per il giocatore italiano si sta facendo sempre più difficile trovare continuità. Una situazione che, se dovesse durare ancora a lungo, potrebbe portare Federico Chiesa a chiedere di cambiare aria dopo una sola stagione. Non mancano di certo per lui delle possibilità in Italia con la punta che piace a diverse big, una in particolare.

Federico Chiesa, dall’addio alla Juve al Liverpool: momento non facile

Durante la scorsa estate il calciatore è stato messo definitivamente fuori rosa dalla Juventus che ha deciso di cederlo a titolo definitivo per via del suo contratto in scadenza nel giugno del 2025. Una situazione che avrebbe portato i bianconeri a rischiare di perderlo a costo zero tra poco meno di un anno.

Il club bianconero ha sondato il terreno con diverse big europee che avevano preso informazioni sul giocatore della nazionale. Il Liverpool è stato il club che più di tutti ha deciso di approfondire il discorso con la Juventus riuscendo a chiudere il colpo ed a portare il giocatore alla corte di Arne Slot. Prossimo dal compiere 27 anni, l’attaccante è stato pagato dai Reds 12 milioni di euro più 3 di bonus con la punta che ha lasciato per la prima volta il campionato italiano.

In questo momento appare difficile che Slot possa concedere molto spazio al calciatore italiano durante le prossime uscite con il club inglese che è pronto ad assegnare all’attaccante un programma personalizzato per raggiungere la condizione fisica richiesta.

Calciomercato, Federico Chiesa nel mirino di diverse big italiane

Una squadra in particolare è sulle tracce di Federico Chiesa ed è la Roma. I giallorossi avevano provato a prendere il nazionale azzurro dalla Juventus già in estate senza però trovare l’accordo anche per via della permanenza di Paulo Dybala in giallorosso. Considerato il possibile addio dell’argentino a fine campionato, i capitolini potrebbero tornare in maniera decisa sull’ex bianconero.

Nel caso in cui Federico Chiesa non dovesse riuscire ad imporsi in Premier League il Liverpool potrebbe dare l’ok alla partenza in prestito dell’italiano per cercare di valorizzare l’investimento fatto durante la scorsa estate e alzare il prezzo del cartellino. Sulla punta non c’è però solamente la Roma con altre squadre del nostro campionato che seguono da vicino il classe 1997, pronte ad approfittare di un’occasione di mercato.

L’Inter lo ha cercato a lungo già durante la scorsa estate ma la Juventus non aveva alcuna intenzione di andare a rinforzare una diretta rivale. Il giocatore piace molto a Giuseppe Marotta ed alla dirigenza nerazzurra con Simone Inzaghi che potrebbe andarlo ad inserire nel pacchetto degli attaccanti che nel prossimo campionato sarà orfano con ogni probabilità di Marko Arnautovic e Joaquin Correa.

Futuro Chiesa, il Milan resta alla finestra

Il Milan, dal canto suo, continua a seguire l’evoluzione della situazione con l’attaccante che nei prossimi mesi cercherà di capire se ci sarà spazio per lui alla corte di Arne Slot. Il tecnico del Liverpool è stato chiaro nelle scorse ore affermando che Chiesa dovrà abituarsi a ritmi più sostenuti rispetto a quelli della Serie A. Se nelle prossime settimane non ci sarà spazio non è da escludere che il classe 1997 possa chiedere di tornare in Italia in futuro, se non a gennaio almeno il prossimo giugno.

L’obiettivo della punta esterna è chiaramente quello di avere una maglia in nazionale per quello che riguarda il mondiale del 2026. Una competizione alla quale gli uomini di Spalletti dovranno conquistare necessariamente l’accesso dopo aver saltato per due edizioni di fila la massima competizione mondiale di calcio. Nelle ultime uscite l’Italia ha iniziato a dimostrare di aver trovato i giusti meccanismi andando a conquistare ben 10 punti nelle prime 4 giornate di Nations League e mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale della competizione.