Il prezzo è fissato, ok all’addio per 10 milioni: saluta il Milan

Il giocatore può lasciare il Milan a titolo definitivo per una decina di milioni di euro. Da una big ad un’altra: la scelta è presa

Stavolta può arrivare davvero l’addio a titolo definitivo al Milan. Il calciatore è pronto a separarsi dal club rossonero, diventando di proprietà di un altro top team.

Sarà un’estate calda quella che vivrà il Diavolo, che dovrà capire e fare i conti con quei giocatori, che si sono trasferiti in prestito e che verranno riscattati o meno. Ormai c’è praticamente la certezza sull’addio di Pierre Kalulu. Sta facendo troppo bene per non rimanere alla Juventus: i bianconeri – anche se non c’è ancora l’ufficialità – sono così pronti a versare nelle casse dei rossoneri i soldi necessari per chiudere l’affare. Il Milan, dunque, guadagnerà una ventina di milioni di euro. Addio praticamente certo anche per Vasquez, per il quale l’Empoli deve pagare al Diavolo solo un milione. Impossibile, visto il rendimento dell’estremo difensore, che ciò non accada. Lorenzo Colombo, che può essere riscattato per sette milioni, invece, deve ancora guadagnarsi la conferma in Toscana.

E’ decisamente più avanti Yacine Adli, che dopo il gol proprio al Milan, è entrato nei cuori dei tifosi della Fiorentina. Servono 13 milioni e la Viola ci sta pensando seriamente. E’ iniziata in salita, invece, l’avventura di Tommaso Pobega, che ha giocato poco col Bologna

Milan, Saelemaekers alla Roma: il punto sull’affare

Ha giocato ancora meno, per via di un brutto infortunio, Alexis Saelemaekers. Il belga ha lasciato il Milan, nonostante piacesse a Paulo Fonseca, nelle ultime ore di calciomercato, permettendo al Diavolo di accogliere Tammy Abraham.

L’idea di chiudere il doppio affare a titolo definitivo non è decollata e alla fine i due club hanno deciso di portare a termine la trattativa con uno scambio di prestiti. Ben presto, però, Roma e Milan si incontreranno per capire come poter trovare un accordo. L’incontro avverrà certamente più avanti, anche perché i due giocatori – per motivi diversi – non stanno attraversando un buon periodo. Il club giallorosso, però, aveva/ha tutte le intenzioni di tenersi Saelemaekers ed è pronto a versare nelle casse del Diavolo una decina di milioni. Serve trattare, invece, per Tammy Abraham, che il Milan valutava meno di quanto fatto dalla Roma. Le prestazioni negative del centravanti inglese potrebbero però riportare nella Capitale il calciatore, che a giugno avrà un contratto di solo un anno. Un dettaglio da non sottovalutare