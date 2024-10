Loftus-Cheek è un problema: “Mi spiace”, l’inglese è ad un bivio

Senza Ruben Loftus-Cheek il Milan gioca e conquista i tre punti contro il Club Brugge. L’inglese è sempre più un problema

Se il Milan ha battuto il Club Brugge non è certo per l’uscita dal campo di gioco di Rafa Leao, come qualcuno vuol far pensare. L’apporto dei nuovi entrati, Noah Okafor e Samu Chukwueze, è stato fondamentale, come ha sottolineato Paulo Fonseca. Ma a cambiare la partita è stato soprattutto, ancora una volta, Christian Pulisic.

Il suo spostamento al centro – lo ha evidenziato anche in questo caso il tecnico portoghese – è stato determinante, soprattutto perché in quel ruolo, di fatto, si è mosso spesso un elemento che non è riuscito ad incidere e ormai, purtroppo, è diventata una costante.

Ruben Loftus-Cheek è inappropriato per il gioco di Paulo Fonseca. Ieri ha fatto soprattutto la mezzala, il suo ruolo più congeniale, ma non è riuscito a lasciare il segno. Il portoghese, così, non ha avuto alcun problema ad ammettere la situazione: “Dobbiamo capire che è un giocatore di accelerazione con la palla, quando non ha spazio va in difficoltà. Non ha paura, ma deve capire determinate cose. Lavora tanto, mi dispiace che non sia al livello che potrebbe stare”. Parole chiare, come sempre, di Fonseca, che mettono alla luce un problema serio, di cui stiamo parlando ormai da tempo.

Milan, Loftus-Cheek al bivio: addio possibile

Loftus-Cheek non riesce a dar nulla a questo Milan, ma la coperta corta a centrocampo potrebbe portare l’ex Lille a schierarlo ugualmente. Sabato contro il Bologna non ci sarà Tiijani Reijnders e il portoghese non ha molte alternative: insieme a Youssouf Fofana o gioca l’inglese o ci si affida a Yunus Musah.

Questa situazione, inevitabilmente, spingerà il Diavolo ad intervenire sul mercato a gennaio. Il Milan – a prescindere dal recupero di Ismael Bennacer – dovrà mettere mano al portafoglio e regalare un nuovo centrocampista a Paulo Fonseca. Sia Fofana che Reijnders, infatti, rischiano di fare gli straordinari. Poi oltre al mercato in entrata andrà valutato il possibile addio di Ruben Loftus-Cheek.

Dopo una stagione da doppia cifra, l’inglese rischia di svalutarsi troppo e fin qui è apparso evidente, come scritto, che non sia il calciatore ideale per Fonseca. Ecco perché bisogna tenere in considerazione la possibilità di una cessione già a gennaio, magari in Premier League, dove continua ad essere particolarmente stimato. Aston Villa e West Ham sono le squadre più interessate al giocatore