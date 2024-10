Milan-Real Madrid: contatto, i rossoneri pronti al colpo

Il Milan continua a inseguire un calciatore del Real Madrid. Vedremo se stavolta ci saranno le condizioni per portarlo in rossonero

Come un mese fa a settembre, il ritorno in campo del Milan dopo la pausa per le Nazionali è coinciso con due vittorie, entrambe sofferte, contro Udinese e Bruges.

Quest’ultima ha permesso al Milan di togliere lo zero dalla casella dei punti conquistati nel girone di Champions League. Tre punti vitali in una partita che i rossoneri hanno disputato con tutto il secondo tempo in superiorità numerica e vinto con una doppietta di Reijnders dopo il provvisorio pareggio dei belgi. Un gol, quello di Sabbe, che aveva fatto calare il gelo su un San Sirio già silenzioso per la protesta della tifoseria organizzata.

Il Milan tornerà in campo in Champions League martedì 5 novembre contro il Real Madrid al Bernabeu. Per la prima volta, i rossoneri affronteranno Carlo Ancelotti da avversario in un match internazionale che potrebbe rappresentare l’occasione giusta per le dirigenze dei due club di parlare anche di mercato.

Milan, un obiettivo dal Real Madrid: è sempre quello

I rapporti tra Milan e Real Madrid sono consolidati. Numerosi gli affari di mercato conclusi nell’era Berlusconi mentre il più recente è stato quello di Brahim Diaz tornato a Madrid dopo tre anni in rossonero e uno Scudetto vinto con Pioli in panchina.

Il Milan continua a essere interessato a un trequartista del Real ovvero Dani Ceballos, profilo già accostato ai rossoneri nelle scorse sessioni di calciomercato. Con la grande (e insormontabile) concorrenza nel reparto offensivo dei Blancos, Ceballos ha trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione anche a causa di un infortunio alla caviglia.

Solo 80 minuti totali in campo per Ceballos che potrebbe ambire a più spazio in questa stagione. Il Milan monitora la situazione e può aprire all’ipotesi di un possibile prestito secco fino al termine della stagione. Un affare potenzialmente favorevole per i rossoneri che, con Ceballos, possono rinforzarsi con un calciatore duttile e in grado di ricoprire più posizioni tra mediana e attacco.

A proposito di attacco, stando a Repubblica, il Milan pare interessato anche Giacomo Raspadori del Napoli. Difficile in questo caso pensare a un possibile prestito a stagione in corso, considerata la volontà di Conte di tenere il giocatore che il Napoli valuta più di 20 milioni di euro.