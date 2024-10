@ML – È prossimo al rientro: verso la convocazione per Bologna-Milan

Potrebbe essere convocato per Bologna-Milan: domani giornata chiave per il suo rientro, i rossoneri incrociano le dita

Il Milan è riuscito a conquistare i primi tre punti della nuova Champions League. Dopo la doppia sconfitta contro Liverpool e Bayer Leverkusen, i rossoneri hanno battuto il Club Brugge e ora c’è modo per essere ottimisti in vista della qualificazione alla fase successiva della competizione. Paulo Fonseca però ora chiede continuità, di prestazioni e anche di risultati.

La ripartenza dopo la sosta è positiva: due partite e due vittorie, ed entrambe hanno offerto spunti interessanti dal punto di vista del gioco. Segnale evidente che la squadra, pian piano, sta crescendo. I primi 30 minuti contro l’Udinese (partita poi condizionata dall’espulsione di Reijnders) e gli ultimi 20 minuti contro il Club Brugge sono stati positivi e fanno ben sperare. Ora però in campionato arriva il Bologna: si gioca al Renato Dall’Ara sabato pomeriggio e c’è la necessità di fare tre punti per restare sempre sulla scia delle altre contendenti al titolo. Probabilmente il tecnico portoghese farà un po’ di turnover e da domani potrebbe riavere a disposizione un’altra opzione.

Da Milanello: ottimismo per il rientro, domani giornata chiave

Davide Calabria ha saltato le ultime partite a causa di un infortunio al polpaccio sinistro. Il terzino, che aveva superato un primo problema muscolare ad inizio stagione, ha dovuto fare i conti con un altro stop prima del match contro la Fiorentina. Ora però sembra vicinissimo al rientro. Le notizie che arrivano da Milanello in merito infatti sono positive.

Il capitano dovrebbe tornare in gruppo coi compagni nella giornata di domani: non c’è ancora la certezza assoluta ma c’è grande ottimismo. Il suo ritorno con la squadra significa che può già essere a disposizione per la partita di sabato contro il Bologna. Per Emerson Royal ci saranno altri straordinari oltre a quelli delle ultime settimane: il brasiliano, a meno di sorprese, giocherà titolare anche al Dall’Ara ma attenzione alla possibilità di rivedere a partita in corso Calabria in campo. Fonseca potrebbe anche optare per una gestione diversa, ancor più graduale. Le partite sono tante (dopo Bologna c’è il Napoli a San Siro, poi il Monza, il Real Madrid e il Cagliari prima della sosta di novembre. Un bel filotto di partite, molto duro, e per questo servono tutte le risorse possibili e Calabria è una di queste visto che è l’unico altro terzino destro della rosa ed Emerson non può giocarle tutte.