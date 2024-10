San Donato convoca il Milan: incontro urgente sullo stadio, i dettagli

Il club rossonero sta seriamente pensando di restare in zona San Siro, a San Donato vogliono vederci chiaro sulla questione stadio: ecco gli ultimi sviluppi.

Nella giornata di martedì Milan e Inter hanno incontrato il sindaco Sala, la soprintendente Carpani, i ministri Giuli e Abodi per illustrare i loro piani su un impianto sportivo da costruire nella stessa area in cui sorge il Giuseppe Meazza, che verrebbe rifunzionalizzato. Il progetto comune imbastito ancora nel 2019 dai due club è stato ripreso e sembra esserci la concreta intenzione di arrivare fino in fondo, anche se gli ostacoli non sono pochi.

Dopo aver valutato di trasferirsi altrove, il Milan a San Donato Milanese e l’Inter a Rozzano, pare che i club vogliano fare tutto il possibile per restare a Milano. Il presidente rossonero Paolo Scaroni ne ha parlato a Sky Sport: “L’incontro è andato molto bene e abbiamo superato il problema della conservazione del secondo anello. Possiamo costruire un nuovo stadio nella zona di San Siro, conservando nell’edificio il secondo anello. L’incontro ci ha avvicinato a considerare l’ipotesi. Ci sono ancora dei passaggi, come il prezzo di vendita del Giuseppe Meazza e dell’area circostante. Per questo resta anche l’ipotesi San Donato, dove abbiamo lavorato e speso 40 milioni“.

Stadio Milan: San Donato vuole vederci chiaro

Scaroni ha citato San Donato Milanese, dove il Milan si era mosso in maniera decisamente concreta acquistando i terreni dell’area San Francesco e avviando l’iter riguardante l’Accordo di Programma che coinvolge tutti gli enti interessati al progetto stadio. Inoltre, erano stati effettuati dei lavori di pulizia e recinzione della zona. Fatti, non semplici chiacchiere.

Ovviamente, nel comune a sud di Milano hanno seguito con attenzione gli ultimi sviluppi ed è stata diramata una nota ufficiale importante: “A fronte delle recenti notizie della stampa e delle dichiarazioni del presidente del Milan che prospettano di considerare la costruzione del nuovo stadio a San Siro come ipotesi concreta, il sindaco Squeri ha chiesto un incontro urgente con i vertici del Milan e la proprietà della società. L’obiettivo è quello di giungere a un chiarimento in merito al progetto dello stadio a San Donato considerando anche che l’iter amministrativo ormai avviato richiede serietà e trasparenza nei confronti delle istituzioni coinvolge e di tutti i cittadini“.

Comprensibilmente, il sindaco Francesco Squeri vuole vederci chiaro sulla questione stadio. Si è impegnato in prima persona dando grande disponibilità al club rossonero ed è normale che ora chieda un confronto. Vedremo cosa emergerà.