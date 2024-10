Tre giornate di squalifica al bomber della Serie A: che mazzata

Non sono mancati i cartelli rossi negli ultimi match. Per uno degli espulsi, la squalifica è stata piuttosto pesante

E’ stato un ultimo turno di Serie A con un episodio da cartellino rosso che ha fatto discutere e non poco nel commento degli episodi da moviola.

Ci riferiamo ovviamente a quanto avvenuto in Milan-Udinese con l’espulsione di Reijnders scaturita dopo un contatto con Lovric. Un fallo che non ha avuto un giudizio unanime sulla volontarietà ma che l’arbitro Chiffi ha sanzionato immediatamente con il rosso, una decisione poi confermato anche dal VAR. Decisamente più netto il fallo in scivolata di Romagnoli su Kalulu che ha lasciato la Lazio in dieci al cospetto di una Juventus che è riuscita a segnare solo nel finale con l’autogol di Gila.

Cartellini rossi non sono mancati anche nel terzo turno di Champions League. Bruttissimo il fallo di Onyedika su Reijnders, sul quale inizialmente l’arbitro Zwayer aveva sorvolato prima dell’inevitabile espulsione sancita dall’on field review. Espulsione anche per Danilo con il doppio giallo che gli costerà almeno un turno di squalifica.

Tre giornate di squalifica per l’attaccante, verdetto pesante

Sono tre invece le giornate di squalifica con le quali è stato sanzionato Tijani Noslin, l’attaccante della Lazio espulso nella partita inaugurale di Europa League vinta dai biancazzurri contro la Dinamo Kiev sul campo neutro di Amburgo.

La Uefa ha confermato il massimo della sanzione per Noslin, punito per la gomitata rifilata a Dubinchak nel finale di partita. Un gesto gratuito del centravanti olandese che era appena subentrato nella parte finale di un match ormai già vinto dalla Lazio. Condotta violenta dunque riconosciuta per Noslin che tornerà a disposizione di Baroni in Europa League solo a fine novembre.

L’attaccante ha già saltato la sfida con il Nizza, vinta dai suoi 4-1 all’Olimpico. La sua indisponibilità proseguirà nella trasferta con il Twente di giovedì 24 ottobre e in uno dei match clou che attendono la Lazio nel girone di Europa League ovvero quello con il Porto, in casa, il 7 novembre. Noslin potrà tornare in campo in EL solo il 28 novembre contro il Ludogorets nel secondo match consecutivo all’Olimpico.

Acquistato dal Verona, dove è già stato allenato da Baroni, Noslin ha totalizzato finora 8 presenze in totale con la Lazio con un gol all’attivo, quello segnato nella vittoria dei suoi contro il Torino. Chiuso da Castellanos in attacco, l’Europa League poteva rappresentare per l’olandese un’occasione per avere più spazio.