Ancora un attacco dalla bandiera: i tifosi del Milan sono stufi

I tifosi del Milan non sopportano più i continui attacchi della storica bandiera: le sue parole sono state ancora una volta molto dure.

Il Milan è riuscito finalmente a conquistare la sua prima vittoria nella Champions League 2024/2025. Lo ha fatto soffrendo forse più del dovuto contro un Bruges che non ha mai mollato e che era riuscito a trovare il pareggio nel secondo tempo nonostante l’inferiorità numerica. Alla fine ci ha pensato Tijjani Reijnders a togliere le castagne dal fuoco a Fonseca: il centrocampista rossonero, grazie alla sua doppietta, è diventato il terzo olandese a realizzare una marcatura multipla con il Milan in una gara di Champions dopo Van Basten e Seedorf.

Tuttavia, nonostante i tre preziosissimi punti, il Milan continua a non convincere sul piano del gioco. Non a caso anche ieri uno dei migliori è stato Maignan, decisivo con due ottime parate su Tzolis nei primi minuti del match. Nello studio di Sky Sport si è parlato anche della prestazione del Diavolo e uno dei meno teneri con capitan Theo Hernandez e soci è stato ancora una volta il grande ex Billy Costacurta.

Per l’ex difensore rossonero la gara disputata dal Milan non è stata buona, ma appena sufficiente per poter battere una squadra di livello sicuramente non eccelso come il Bruges. Secondo Costacurta il problema principale della truppa di Fonseca è che abbia dato l’impressione di non voler segnare più gol.

Tifosi del Milan stufi! Bufera dopo l’ennesimo attacco

“Mi è sembrata strana questa cosa – le parole di Costacurta in diretta su Sky Sport – Bisogna cominciare a fare tanti gol, ho avuto l’impressione che si siano accontentati e si siano fermati“. Un dettaglio, quello evidenziato dall’ex difensore, che effettivamente non è banale: con la formula della League Phase, infatti, molte squadre potrebbero arrivare a pari punti, pertanto la differenza reti potrebbe risultare decisiva per stabilire chi andrà direttamente agli ottavi, chi dovrà disputare il playoff e chi invece dovrà abbandonare la competizione. Tuttavia l’ennesimo attacco della bandiera ha infastidito non poco i tifosi del Milan.

Non è la prima volta, infatti, che Costacurta esprime dure critiche nei confronti della squadra con cui ha collezionato da calciatore 663 presenze tra campionato e coppe. Sui social molti fan milanisti se la sono presa con l’ex difensore, reo di puntare sempre il dito contro il Diavolo e non riuscire mai a evidenziare qualcosa di positivo.

In realtà Costacurta non ha usato giri di parole nemmeno per commentare la brutta sconfitta casalinga della Juventus contro lo Stoccarda: per l’ex rossonero, infatti, gli uomini di Thiago Motta “sono stati sovrastati” dai tedeschi di Hoeness.