Colpo di scena: esonero Mourinho, ribaltone in panchina

Josè Mourinho rischia seriamente l’esonero dopo essere stato accolto in pompa magna dai tifosi del Fenerbahce: clamoroso ribaltone in panchina

L’avventura in Turchia alla guida del Fenerbahce non sta andando come avrebbe immaginato José Mourinho che cercava il riscatto dopo essere stato esonerato dalla Roma lo scorso gennaio.

Arrivato in Turchia tra il grande entusiasmo dei tifosi del Fener, lo Special One sta iniziando a deludere in campionato dove le possibilità di vincere il titolo si stanno abbassando giornata dopo giornata. Nell’ultimo turno di campionato, è arrivato un deludente 2-2 contro la rivelazione Samsunspor, attualmente terzo e avanti di due lunghezze rispetto al Fenerbahce, che ha fatto storcere il naso ai tifosi.

Un pareggio amaro che ha permesso alla capolista Galatasaray, trascinata dalle reti di Icardi ed Osimhen, autore di un gol in rovesciata nell’ultimo match disputato, di allungare a +8 in classifica. Inoltre, anche il Besiktas, vittorioso contro il Konyaspor, ha allungato sul Fenerbahce, portandosi +3 ed i tifosi dei Canarini non possono certo essere felici

La situazione per Mourinho si sta facendo pericolosa e, sebbene la dirigenza abbia puntato parecchio su di lui, non è da escludere un clamoroso esonero qualora le cose dovessero precipitare del tutto.

Fenerbahce, Mourinho a rischio esonero: lo Special One traballa

Gli otto punti di distacco dalla capolista Galatasaray, oltre allo scontro diretto perso, hanno messo José Mourinho in grave pericolo sulla panchina del Fenerbahce. L’entusiasmo che c’era all’inizio per l’arrivo dello Special One sembra essersi del tutto affievolito ed ora l’ex allenatore di Inter, Manchester United e Roma rischia seriamente di collezionare un altro esonero.

Mourinho è stato anche attaccato da alcune ex bandiere del Fenerbahce come Volkan Demirel o Sergen Yacin che non hanno usato troppi giri di parole per far capire che la loro ex squadra si trovi in un momento difficile. L’ex portiere ha dichiarato come al momento il Fenerbahce sia “un misto di infelicità e rassegnazione”, mentre il secondo è stato più duro affermando come non sia possibile spendere tanti soldi sul mercato e vedere la squadra giocare così, ritenendo giuste le critiche a Mourinho.

Lo Special One percepisce uno stipendio altissimo, ovvero 10,5 milioni di euro a stagione più bonus ed è lecito che sia addetti ai lavori che tifosi si aspettaio molto di più da uno che guadagna cifre simili. Anche la stampa ha iniziato a criticare in maniera importante Mourinho che spesso e volentieri si lamenta degli arbitraggi proprio come faceva in Italia ed il Fenebahce potrebbe anche prendere in considerazione l’esonero qualora le cose dovessero peggiorare ancora di più

La panchina di Mourinho traballa ed anche molto e spetta ora allo Special One riuscire a salvare la pelle e dimostrare di poter essere ancora un allenatore capace di fare la differenza.