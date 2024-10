Firma stra-meritata: il Milan sta per blindare il suo campione

Rinnovo sempre più vicino per uno dei giocatori più importanti della rosa: firma ad un passo, tutti i dettagli

Il Milan vince finalmente anche in Champions League: ora si può sperare concretamente nel passaggio del turno. Tre punti contro il Club Brugge, in una partita che sembrava molto più semplice sulla carta ma che in realtà si è rivelata più complicata del previsto. Non c’è nessun dubbio che nel primo tempo avrebbe meritato di essere in vantaggio dopo aver sfiorato il gol in almeno tre occasioni.

Invece, al momento di rientrare negli spogliatoi il Milan era avanti di un gol grazie alla magia, direttamente da calcio d’angolo, di Christian Pulisic. E anche in vantaggio di un uomo per l’espulsione di Onyedika per un brutto fallo su Reijnders. Se questo è stato possibile è solo grazie ad un giocatore: Mike Maignan. Reduce da un paio di stagioni dal rendimento altalenante, dovuto anche a continui problemi fisici, il portiere sta ritrovando la miglior continuità. Ha iniziato benissimo questa nuova stagione, ancora più forte e più consapevole, e ieri in Champions League è stato il migliore in campo fino alla doppietta di Reijnders. Senza di lui forse staremmo parlando di tutt’altro risultato.

Maignan sempre più campione: rinnovo col Milan ad un passo

Maignan è stato decisivo nel primo tempo con almeno tre parate importanti. Non ha potuto nulla, invece, sul gol del Club Brugge ad inizio secondo tempo, preso in contro tempo dal tiro di Sabbe in diagonale. Una rete che però non cancella la prestazione del portiere, il vero grande campione di questa rosa.

Le gerarchie si giocatori più importanti della squadra si stanno delineando: Christian Pulisic è inevitabilmente al primo posto ad oggi, Reijnders e Fofana sono in crescita e Theo Hernandez è sempre l’uomo chiave. Ma Maignan occupa una posizione molto alta e non solo per quello che dà in termini tecnici ma anche per leadership, personalità e professionalità. Il più puntuale, il più preciso, il più attento; insomma, un campione. Il Milan se lo tiene stretto e per questo nelle ultime settimane ha accelerato per il rinnovo di contratto. Al momento è in scadenza a giugno 2026 (è ancora lo stesso contratto di quando è arrivato) e addirittura guadagna meno di 3 milioni. Difficile da accettare considerando gli stipendi di altri portieri in giro per l’Europa. La soluzione però è ormai ad un passo: Maignan firmerà a breve un rinnovo fino al 2028 e a 5 milioni più bonus a stagione.