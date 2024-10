A rischio per Real Madrid-Milan, che tegola

Ancelotti potrebbe dover rinunciare ad altri calciatori in vista della sfida di Champions contro il Milan al Santiago Bernabeu.

Il caso ha voluto che il Milan si ritrovasse ad affrontare anche il Real Madrid nella prima fase a girone unico della nuova edizione della Champions League. Questo significa non solo giocare contro una squadra fenomenale e detentrice del trofeo, ma anche ritrovare Carlo Ancelotti.

L’attuale allenatore dei blancos ha un noto passato a Milano, prima da calciatore e poi da tecnico: due diverse esperienze ed entrambe vincenti. Il legame è rimasto molto forte, anche se martedì 5 novembre le parti si affronteranno da avversarie al Santiago Bernabeu. Certamente la compagine di casa partirà come favorita, ma quella di Paulo Fonseca cercherà di sorprendere e conquistare un risultato positivo. I campioni in carica sono fortissimi, non c’è dubbio, però al tempo stesso non sono invulnerabili.

Verso Real Madrid-Milan: nuove assenze per Ancelotti?

Real Madrid e Milan non si presenteranno con organici completi al match di Champions League. Per quanto concerne i padroni di casa, erano già sicure le assenze per infortunio di David Alaba, Daniel Carvajal e Brahim Diaz. Dopo la recente partita contro il Borussia Dortmund, ci sono altri due elementi che hanno subito degli infortuni.

Innanzitutto Thibaut Courtois, che ha accusato un problema muscolare all’adduttore della gamba sinistra: i tempi di recupero dovrebbero essere di 2 settimane. Poi anche Rodrygo, invece vittima di un problema che riguarda il bicipite femorale della gamba destra. Entrambi dovrebbero saltare il Clasico contro il Barcellona, in programma sabato alle 21 al Santiago Bernabeu. Si tratta di una sfida importante non solo per la storica rivalità tra le due squadre, ma anche perché il Barça è in testa alla classifica della Liga con 3 punti di vantaggio sui blancos, che vorrebbero vincere e portarsi alla pari.

Courtois e Rodrygo sono a rischio anche in vista di Real Madrid-Milan. Se il portiere belga non dovesse farcela, tra i pali ci sarà Andriy Lunin. Invece, in caso di assenza di Rodrygo, ci possono essere più scelte per Ancelotti. Dipenderà anche dal modulo con il quale vorrà giocare. Con il 4-3-1-2 ci sarebbe Jude Bellingham alle spalle della coppia Vinicius-Mbappé, con il 4-3-3 ci potrebbe essere Alejandro Valverde ad agire a destra al posto del brasiliano oppure il giovane Arda Guler. Le opzioni non mancano ai campioni d’Europa.