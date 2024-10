Bologna-Milan a Como o ad Empoli: perché si gioca solo a porte chiuse

Bologna-Milan si giocherà al Castellani di Empoli o al Sinigaglia di Como a porte chiuse, ecco perché

Sono ore frenetiche in Lega per la decisione da prendere su Bologna–Milan. A breve arriverà la decisione ufficiale ma, stando alle ultime indiscrezioni, a differenza di quanto affermato ieri, la partita si giocherà. C’è da capire però dove: il Renato Dall’Ara è stato confermato inagibile e si stanno vagliando altre soluzioni, come ad esempio Como o Empoli.

Fino a poche ore fa, il Sinigaglia era il piano A: la Lega aveva già ottenuto il sì di Sindaco e Prefetto ma sono poi subentrati alcuni problemi di tipo organizzativo che rischiano concretamente di far saltare l’ipotesi. A quel punto via ai contatti con Empoli per far giocare la partita al Carlo Castellani: subito incassato un primo sì ma non c’è ancora nulla di definito. Come terza valida opzione c’è il Marcantonio Bentegodi di Verona. In ogni caso, è questione di poco tempo: la decisione ufficiale fra non molto arriverà. Quello che sappiamo con certezza è che in qualsiasi stadio si giocherà comunque a porte chiuse.

Bologna-Milan, perché si gioca a porte chiuse

L’idea di giocare senza tifosi era stata presa in considerazione anche per giocare la partita al Dall’Ara di Bologna. Ipotesi però depennata perché, dopo la riunione di pochi minuti fa, lo stadio dei rossoblu è stato dichiarato inagibile. Nella giornata di oggi infatti sono previste nuove piogge e questo non fa altro che complicare una situazione già di per sé difficile.

La città di Bologna è stata colpita nei giorni scorsi da un’alluvione che ha creato tantissimi disagi (e c’è anche una vittima), anche e soprattutto nelle zone circostanti lo stadio Dall’Ara. Ecco perché, nella giornata di ieri, il sindaco di Bologna ha annunciato il rinvio del match. La Lega Serie A non ha mai confermato. Anzi, ha invece spinto per giocare per non creare problemi di calendario (le due squadre sono impegnate in Champions League e per recuperarla se ne riparlerebbe solo a marzo). Da qui l’idea di giocare in un altro stadio che, a quanto pare, sarà Empoli o Como, al massimo Verona.

In ogni caso si giocherà senza tifosi per un motivo molto semplice: la partita è in programma domani alle 18:00 e non c’è tempo materiale per organizzare, promuovere e avanzare la vendita dei biglietti e lo spostamento di tifosi che arriverebbero da Milano e Bologna. A proposito dei biglietti per questa partita: il Bologna aveva annunciato nei giorni scorsi che metà del ricavato per la vendita dei tagliandi sarebbe stato devoluto alla raccolta fondi di Città Metropolitana per gli alluvionati. Un’iniziativa che purtroppo si dovrà rimandare alla prossima occasione. Può, invece, concretizzarsi quella del Milan, che ha deciso di mettere all’asta le maglie utilizzate dai calciatori rossoneri.