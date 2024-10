Caos Bologna-Milan, nuova svolta: il punto della situazione

Non c’è ancora una decisione definitiva su Bologna-Milan, match in programma sabato alle ore 18.00 allo stadio Dall’Ara

Con un’ordinanza comunale, il sindaco di Bologna, Lepore, ha disposto che la sfida tra i rossoblu di Vincenzo Italiano e il Milan di Paulo Fonseca, in programma sabato alle ore 18.00, non si disputi.

Dopo la nota ufficiale, arrivata nel tardo pomeriggio di venerdì, il primo cittadino, del Pd, prima della mezzanotte, ha parlato attraverso i propri social, ribadendo la volontà di non voler far giocare la partita: “Per la giornata di domani abbiamo deciso – ha ammesso inoltre il Sindaco -, la sospensione delle lezioni nelle scuole, la chiusura dei centri sportivi e i divieti di sostare e attraversare nei parchi pubblici. C’è una previsione di allerta arancione, domani a mezzogiorno ci sarà un nuovo bollettino. Così insieme alla Prefettura daremo indicazioni. La nostra è un’ordinanza precauzionale. A prescindere dal colore dell’allerta di domani noi vogliamo essere prudenti”.

Bologna-Milan, rinvio del match: scelta definitiva in mattinata

Prudenza è dunque la parola d’ordine di Lepore, ma la Lega Calcio non ha deciso ufficialmente di rinviare la partita, tanto che né Milan né Bologna hanno ricevuto comunicazioni in merito.

Le parti sono così a lavoro per trovare una soluzione. La Lega di Serie A spinge affinché il match si giochi, ma le strade percorribili adesso sono due: una porterebbe a disputare la sfida al Dall’Ara, ma a porte chiuse; ipotesi questa che non piace per nulla al club di Saputo. Un’altra idea al vaglio è quella di far giocare la partita lontano da Bologna, su un campo del massimo campionato italiano, così da essere già pronto per accogliere l’evento. Si stanno dunque facendo avanti le ipotesi che portano al Bentegodi di Verona e al Sinigaglia di Como. La decisione finale è attesa in mattinata dopo un ultimo consulto tra le parti

Se la Lega Serie A non dovesse rinviare la partita, Milan e Bologna sarebbero chiamate a presentarsi in campo a prescindere dall’ordinanza comunale: c’è, infatti, il rischio di perdere 3 a 0 a tavolino, oltre che prendere un punto di penalizzazione. la Lega Calcio, alla fine, dovesse, invece, optare per far disputare il match un altro giorno, bisognerebbe trovare il giorno giusto, che ad oggi appare una vera e propria impresa. Ci sarebbe, infatti, il serio rischio che la sfida venga, addirittura, disputata nella primavera del 2025. Anche per questo si spinge per giocare. Novità attese in mattinata