Serie A, mazzata tremenda: il bomber si ferma per infortunio

L’attaccante si ferma per un problema muscolare: dovrà star fermo per almeno tre settimane. Il rientro non avverrà prima della nuova sosta

Nell’ultima trasferta in Serie A del Milan è stato decisivo, con un super gol, ora è arrivato lo stop che gela il suo allenatore e tutti i tifosi.

E’ un inizio di stagione davvero travagliato per il calciatore che ha giocato solamente 234 minuti, collezionando quattro presenze in Serie A e una in Europa. Nonostante il poco minutaggio, però, sono arrivati gol pesanti: come detto, una rete è stata quella realizzata nell’ultima sfida giocata fuori casa dal Diavolo, ma prima si era messo in luce con con la Lazio, proprio all’esordio nel massimo campionato.

Erano stati dei problemi al polpaccio a non permettere ad Albert Gudmundsson di tuffarsi subito nella nuova realtà, quella di Firenze. Il classe 1997 di Reykjavik è comunque riuscito a conquistare subito la piazza della Fiorentina, con le sue giocate. E’ stato, di fatto, il colpo più importante dell’ultima estate, da parte di Rocco Commisso. Gonzalez, passato alla Juventus, è così ormai un lontano ricordo. Per Albert Gudmundsson Firenze è la possibilità di dimostrare di essere pronto per una grande squadra. Nei mesi scorsi è stato cercato da diverse big, l’Inter di Beppe Marotta su tutte, ma alla fine è stata la Fiorentina a fare sul serio.

Fiorentina, infortunio per Gudmundsson: grave tegola per Palladino

Domenica a Lecce, Gudmundsson si è fermato nuovamente. Un infortunio che terrà il giocatore fuori dal campo per qualche settimane.

I più ottimistici sostengono, che l’ex Genoa, potrebbe far rientro fra un mese, dopo la nuova sosta per le Nazionali. Ecco la nota del club: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti radiologici per valutare l’entità dell’infortunio occorso durante la gara con il Lecce di domenica 20 ottobre. Gli esami diagnostici effettuati hanno evidenziato una lesione di I/II grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico stabilito dallo staff sanitario viola”.

Gudmundsson, che ha già saltato la sfida di Conference League contro il San Gallo, non ci sarà chiaramente contro la Roma domenica sera e poi giovedì contro la sua ex squadra, il Genoa. Oltre, dunque, al saltare il ritorno al Marassi, out anche contro Torino, Apoel e Verona. Se tutto dovesse andare secondo i piani si rivedrà, dunque, contro il Como, il 24 novembre, anche se la partita cerchiata in rosso è quella dell’1 dicembre contro l’Inter