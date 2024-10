Colpo tra gli svincolati, Samu Castillejo pronto a tornare in Serie A

Svincolato dopo la scadenza del contratto col Valencia, Castillejo potrebbe tornare in Serie A: tutti i dettagli

Samu Castillejo è rimasto svincolato dopo la scadenza del prestito al Sassuolo e del contratto col Valencia. Lo spagnolo ha vestito la maglia del Milan per diversi anni ed è stato un giocatore sempre molto divisivo dal punto di vista tecnico. C’era chi lo apprezzava e chi meno, ma su una cosa non ci sono mai stati dubbi: la sua professionalità e, soprattutto, il suo attaccamento alla maglia.

Valori importanti che hanno arricchito il gruppo anche nell’anno dello Scudetto del 2022. Castillejo, seppur con un ruolo non da protagonista, è stato fondamentale per questioni di spogliatoio e non solo. Dopo quel trofeo, l’unico della sua carriera fino ad oggi, è stato poi ceduto al Valencia dove ha ritrovato per un breve periodo Gennaro Gattuso, che lo aveva allenato già in rossonero. Un ritorno di Spagna, dopo gli anni positivi al Villarreal, tutt’altro che indimenticabile, e non solo per colpa sua. Da anni il Valencia vive una profonda crisi dalla quale non riesce a rialzarsi, tanto che ora è addirittura ultima in classifica. Nel settembre 2023, dopo un solo anno il ritorno in Italia, al Sassuolo.

Castillejo di nuovo in Serie A, doppia opportunità

Anche coi neroverdi però è andata male: il Sassuolo nella scorsa stagione è retrocesso in Serie B e Castillejo non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto. Al termine dell’anno, è rientrato in Spagna ma a contratto scaduto col Valencia e fino ad oggi non è ancora riuscito a trovare una nuova sistemazione.

Samu ha ancora diversi anni di carriera davanti a sé. Il prossimo gennaio compirà 30 anni: è quindi ancora troppo presto per pensare addirittura ad un ritiro. In questo momento è in attesa di nuove stimolanti opportunità ma nel frattempo si gode la sua nuova e bellissima famiglia (da poco tempo è diventato padre). L’occasione può arrivare ancora una volta dall’Italia: ill Venezia e il Parma potrebbero diventare due ottime soluzioni nel corso di questa stagione. Da svincolato, Castillejo può legarsi a qualsiasi club in ogni momento. Devono incastrarsi però un po’ di cose ma una cosa è certa: il richiamo della Serie A, e quindi dell’Italia, è molto forte e lui potrebbe decidere di trascorrere qui gli ultimi anni della sua carriera. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane: Samu non ha nessuna fretta, aspetta con calma l’occasione giusta.