Cosa fare per vedere Milan-Napoli gratis su DAZN in tv e streaming: è semplicissimo

Come si fa per vedere Milan-Napoli gratis su DAZN in tv e streaming: basta solo un semplice passaggio, tutti i dettagli

Dopo il rinvio della gara contro il Bologna, il Milan tornerà in campo martedì alle ore 20:45 per affrontare il Napoli nel turno infrasettimanale di campionato valido per la 10a giornata. Una partita Scudetto visto che gli azzurri sono in testa alla classifica di Serie A e, senza altri impegni e con un mercato da 150 milioni, è fra le prime candidate alla vittoria finale.

C’è grande attesa quindi, e per il Milan si può considerare un test di maturità a tutti gli effetti. Il post sosta è stato positivo con le vittorie contro Udinese e Club Brugge; prestazioni diverse, convincenti o meno, ma era importante vincere e avere continuità di risultati. Ora bisognerà confermarsi in un big match contro il Napoli, il secondo in campionato dopo aver vinto il derby alla quinta giornata. Per i tifosi di entrambe le squadre, tra l’altro, c’è una bellissima notizia: la partita sarà trasmessa da DAZN in chiaro, e quindi gratuitamente, tramite la propria app. Ma come funziona? Di seguito, tutto quello che c’è da sapere.

Cosa fare per vedere Milan-Napoli gratis su DAZN

L’iniziativa di DAZN per la trasmissione in chiaro Milan-Napoli rientra in un particolare pacchetto presente nell’accordo fra le parti per l’acquisto dei diritti tv. Questo consente alla piattaforma di streaming di trasmettere un numero limitato di partite (5 su 380) gratuitamente con lo scopo di far provare il servizio ad un pubblico più ampio.

Una classica mossa di marketing quindi per promuovere il prodotto e convincere gli utenti alla sottoscrizione di un abbonamento. Per vedere Milan-Napoli gratuitamente su DAZN, quindi, basterà semplicemente accedere alla piattaforma (tramite sito su PC, tramite app su cellulari, tablet e Smart TV) e registrarsi – se non l’avete mai fatto. Chi, invece, è già registrato ma non ha un abbonamento, dovrà semplicemente fare il login. A quel punto, non appena sarà disponibile la finestra del match, basterà cliccare sull’evento e il gioco e fatto. Come detto, è possibile guardarla in streaming su dispositivi mobile e sul PC, mentre per assistere alla partita in TV c’è bisogno di una Smart TV (scaricando quindi l’applicazione di DAZN) oppure di un Box di Tim Vision o una Amazon Fire Stick. Insomma, una bella iniziativa che in Italia non si vedeva da 30 anni: l’ultima volta che è stato trasmesso in chiaro un match di campionato era il 13 aprile 1996 e la partita era Juventus-Sampdoria.