Il Milan ora ha fretta: vuole chiudere subito il colpo

Le ultime prestazioni hanno convinto ulteriormente il Milan all’accelerata finale. I rossoneri puntano tantissimo sul calciatore

Un turno di riposo forzato per il Milan nel weekend di Serie A. Il rinvio del match contro il Bologna, scaturito dall’ordinanza emanata dal sindaco Lepore per avverse condizioni meteorologiche, costringerà i rossoneri a restare con l’asterisco in classifica almeno fino a febbraio.

Impossibile, infatti, recuperare precedentemente la partita per la quale si è cercata, invano, una collocazione su campo neutro. Milan che tornerà dunque in campo martedì prossimo nel big match contro il Napoli a San Siro. Partenopei che sono saliti a +8 in classifica dopo la vittoria con il Lecce con i rossoneri che hanno una partita da recuperare, dicitura con cui dovremo fare l’abitudine nelle prossime settimane.

Partita da recuperare che costerà l’assenza, per squalifica, sia di Theo Hernandez che di Reijnders contro il Napoli. I due avrebbero dovuto scontare il turno di stop al Dall’Ara ma il rinvio ha fatto slittare l’applicazione del provvedimento di una partita. Una notizia quasi ferale per Fonseca che dovrà fare a meno di due titolarissimi contro la capolista.

Milan, trattativa avviata: rossoneri decisi, vogliono chiudere

Se Theo è da anni un insostituibile nell’undici titolare rossoneri, Reijnders lo è diventato in fretta. Già con Pioli, l’olandese aveva scalato subito le gerarchie tra i titolari. Ora, con Fonseca, è diventato addirittura imprescindibile con una posizione più avanzata che ne accentua le caratteristiche offensive di incursore.

Sempre presente in tutte le partite disputate dal Milan tra Serie A e Champions League, Reijnders ha segnato la sua prima doppietta in rossonero contro il Bruges e fornito l’ assist decisivo a Gabbia per il gol vittoria nel Derby.

Il Milan punta tantissimo sull’olandese anche in prospettiva futura. Per questo motivo, stando a Fabrizio Romano, i rossoneri hanno già avviato le trattative per prolungare il contratto di Reijnders, attualmente in scadenza nel 2028. Non c’è alcuna fretta, considerato l’ampio margine ancora esistente ma c’è la volontà di entrambe le parti di consolidare ulteriormente un legame già solidissimo.

Il rinnovo di contratto di Reijnders può rappresentare anche una sorta di monito a eventuali pretendenti. Non c’è da stupirsi che un centrocampista con le qualità dell’olandese, capace di alternare al meglio le due fasi e con una discreta propensione al gol, possa interessare ad alcuni dei top club europei. Un interessato destinato comunque a rimanere tale. Il Milan vuole blindare Reijnders e punta a farlo anche subito.