Milan-Napoli, è subito caos: “Di Lorenzo andava squalificato, è un circo”

Milan-Napoli fa già discutere. I tifosi furiosi per quanto accaduto nel pomeriggio al Maradona: il punto della situazione

Milan-Napoli si appresta ad essere un match davvero caldo. La sfida tra i rossoneri e gli azzurri è già iniziata fuori dal campo, con i tifosi che sui social si lanciano accuse a vicenda.

Il rinvio della sfida del Dall’Ara, d’altronde, ha già fatto parlare tanto: i sostenitori campani si sono così lamentati perché il Milan arriverà più riposato alla sfida. Hanno chiaramente protestato e non poco i tifosi del Diavolo per via una di partita che oggettivamente si sarebbe dovuta giocare, permettendo così a Tiijani Reijnders e Theo Hernandez di scontare le squalifiche e di presentarsi a San Siro.

Di Lorenzo da rosso, rabbia dei tifosi del Milan

Squalifica, che invece non sconterà Di Lorenzo. Il capitano, autore del gol vittoria contro il Lecce, al termine della gara meritava il secondo giallo, per fallo su Rebic, che gli avrebbe fatto saltare la gara di San Siro, ma l’arbitro ha deciso di graziarlo.

L’episodio ha ulteriormente infiammato Milan-Napoli, con tifosi e giornalisti che hanno evidenziato l’accaduto. Martedì però Di Lorenzo ci sarà, contrariamente a Theo Hernandez e Tiijani Reijnders.

Ecco alcuni tweet:

Di Lorenzo meritava il secondo giallo con conseguente espulsione e invece presenzierà regolarmente martedì sera, al contrario di Theo e Reijnders che in una competizione seria avrebbero scontato la squalifica oggi a Bologna. La serie A signori

— G (@doublegiemm) October 26, 2024

Se c’era Theo al posto di Di Lorenzo era secondo giallo. pochi cazzi

tra partite rinviate senza logica e queste cose,sinceramente viene sempre meno la voglia di guardare questo circo — Sor battitoMilan7 (@battitomilan7) October 26, 2024

in 24 ore fatta scontare la squalifica di theo e reijnders in milan napoli e fatto scomparire il secondo giallo netto a di lorenzo 🐐🐐 pic.twitter.com/ktzQTq5STP — ່ (@gabryhz) October 26, 2024

Di Lorenzo doveva essere secondo giallo e non gliela dato AHAHAHAHAHAHAHAH MARTEDÌ NON PRESENTIAMOCI VI PREGO — Samuele 1️⃣9️⃣ (@TrenoTHEO1899) October 26, 2024

Doppio giallo clamorosamente non dato a Di Lorenzo, partita vinta a culo (l’ennesima) con l’avversario che si divora un goal già fatto.

Ho capito, è l’anno del quarto.

NAPOLI CULONE — En3rix_ (@En3rix) October 26, 2024

Di Lorenzo doveva saltare il Milan ma ovviamente nella de laurentis league è tutto permesso — Miriam ⭐️⭐️ (@bedconejo) October 26, 2024

Il #Napoli vince e merita la vittoria anche se arrivata di “corto muso” per la seconda volta di fila. Dominio nel secondo tempo, anche se nel complesso corre qualche rischio eccessivo sulle ripartenze del #Lecce. Nel finale graziato #DiLorenzo: già ammonito andava sanzionato col… pic.twitter.com/Y7gpVOscBW — Giovanni Capuano (@capuanogio) October 26, 2024