Milan-Napoli senza Theo Hernandez e Reijnders: le scelte di Fonseca coinvolgono anche Leao

Il Milan giocherà contro il Napoli senza Theo Hernandez e Reijnders per squalifica: la doppia possibile soluzione coinvolge anche Leao

Il Milan giocherà la partita contro il Napoli di martedì senza Theo Hernandez e Reijnders. Entrambi sono squalificati e avrebbero dovuto scontarla a Bologna, purtroppo però il match è stato rinviato e il regolamento parla chiaro. Il danno oltre la beffa quindi per il club rossonero e in particolare per Paulo Fonseca, che ora dovrà valutare con attenzione come sostituirli contro la squadra di Antonio Conte.

Gli azzurri sono primi in classifica e oggi, alle 15:00, affronteranno il Lecce al Diego Armando Maradona per allungare e provare ad approfittare dello scontro diretto fra Inter e Juventus di domenica sera per guadagnare terreno. Il Napoli non ha altri impegni oltre al campionato e per di più ha una rosa lunga e super competitiva: per questo Conte può gestire al meglio le forze, e infatti è previsto per oggi pomeriggio un po’ di turnover in vista di martedì. Nei prossimi giorni quindi Fonseca dovrà decidere chi far giocare al posto di Theo Hernandez e Reijnders, vediamo insieme tutte le soluzioni possibili e quella più probabile.

Milan-Napoli, chi gioca al posto di Theo e Reijnders: doppia soluzione

Pariamo subito da quella che molto probabilmente vedremo a San Siro martedì: Loftus-Cheek al posto di Reijnders, e quindi qualche metro più dietro rispetto a dove ha giocato martedì col Club Brugge (molto male), e Filippo Terracciano a sinistra, in questo ruolo di terzino invertito, cioè dentro al campo, che ricopre spesso quando viene chiamato in causa.

Al momento, loro due sono i primi indiziati per sostituire gli squalificati Theo e Reijnders. Con Loftus-Cheek al posto dell’olandese, quindi, sarà Pulisic a ricoprire il ruolo di trequartista di destra, e quindi con Chukwueze in ampiezza a destra. La domanda è: ci sarà quindi Leao a sinistra o Okafor? Fino ad ora, Fonseca ha sempre preferito lo svizzero, più propenso e disponibile a fare fase difensiva, con Chukwueze e Pulisic in campo; se così sarà, non dovremmo quindi sorprenderci di una panchina per Leao. L’allenatore portoghese però potrebbe decidere di dargli comunque un’opportunità di dimostrare che anche lui, come Okafor, può garantire l’equilibrio necessario.

Per una presenza certa di Leao in campo, invece, la soluzione si chiama Yunus Musah. Fonseca potrebbe scegliere l’americano per sostituire Reijnders, così da confermare Loftus-Cheek in mezzo e Pulisic a destra. Con questo tipo di struttura offensiva, cioè la stessa vista martedì col Club Brugge, per Rafa non ci dovrebbero essere problemi. La questione è che fino ad oggi Musah è stato utilizzato solo come sostituto di Fofana e mai insieme. Potrebbe essere un’occasione per provarli in coppia ma questo lo scopriremo solo più avanti.