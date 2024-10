Tre al prezzo di uno: Leao saluta e il Milan rivoluziona l’attacco

Non è certo un periodo facile per Rafa Leao al Milan. Costantemente criticato, per il portoghese potrebbe prospettarsi anche un futuro lontano dai rossoneri

Non è certo il momento migliore della sua esperienza al Milan, quello che sta vivendo Rafa Leao. Un inizio di stagione tra poche luci e molte ombre per l’attaccante rossonero, costantemente nel mirino della critica per le sue prestazioni troppo incostanti e un atteggiamento in campo lontano da quello che da lui pretendono allenatori e tifosi.

Emblematico quello che è accaduto la settimana scorsa con la mancata partenza da titolare nel match contro l’Udinese (nel quale non è subentrato per l’inferiorità numerica dei suoi) e la sostituzione dopo un’ora con il Bruges, partita quest’ultima dove Leao ha comunque meritato la sufficienza.

A Bologna, nella partita poi rinviata a data da destinarsi, con tutta probabilità Leao avrebbe cominciato di nuovo dalla panchina con Okafor preferito a sinistra. Vedremo quali saranno le scelte di Fonseca sull’impiego del portoghese nel big match di martedì prossimo contro il Napoli, nel quale il Milan si presenta a -8 in classifica ma con una partita ovviamente da recuperare.

Leao, futuro in bilico al Milan ? Spunta un terzetto di alternative

Leao ha ancora di fatto una stagione per riguadagnarsi stabilmente il posto che gli spetta tra i titolari del Milan. Intanto, in una situazione del genere non possono non esserci rumors su un suo possibile addio al Milan, ipotesi che ora ha maggiori chance di concretizzarsi, considerata anche la decadenza della clausola rescissoria di 175 milioni stabilita al momento del rinnovo fino al 2028.

Milan che resta sempre vigile sul mercato alla ricerca di potenziali rinforzi che possono contribuire ad aumentare la competitività dell’organico. L’attacco è sempre tra i reparti più attenzionati dalla dirigenza che deve prepararsi verosimilmente anche ai possibili assalti dalla Premier League per Pulisic.

Non è un mistero che il Milan sia tra i club interessati a Jonathan David del Lille. In scadenza di contratto e già seguito in passato, il canadese rappresenterebbe un rinforzo ideale per caratteristiche tecniche e margini di crescita. Non sarà facile tuttavia prenderlo. David a parametro zero è un’occasione ghiotta per molti top club e tra questi ci sono anche Inter, Juventus, Barcellona e Newcastle.

In settimana, Repubblica ha accostato al Milan anche Giacomo Raspadori, cui sarebbe interessata anche l’Atalanta. L’attaccante del Napoli ha una valutazione di almeno 25 milioni e anche con Conte sta giocando con discontinuità. Attenzione anche alla situazione di Federico Chiesa che fatica a inserirsi nel Liverpool. Finora Slot gli ha concesso pochissimo spazio in Premier e Champions League. Se le difficoltà dovessero permanere, non è da escludere un ritorno dell’ex Juve in Serie A magari in prestito anche a stagione in corso.