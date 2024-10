@ML – Guaio Milan, infortunio allenamento: niente Napoli

Nuovi guai per il Milan: infortunio muscolare in allenamento, il titolare salterà la partita contro il Napoli martedì

Piove sul bagnato per il Milan. Oltre al rinvio del match col Bologna, che ha provocato problemi di calendario e la squalifica di Theo Hernandez e Reijnders per il Napoli, è arrivata stamattina un’altra brutta notizia. Un titolare si è infatti infortunato in allenamento: un problema muscolare che non gli permetterà di essere in campo martedì contro gli azzurri. Si tratta di un’altra pesante assenza.

Risentimento muscolare per Matteo Gabbia oggi a Milanello, e si tratta di una situazione seria e da monitorare nei prossimi giorni. La sua presenza per Milan-Napoli è compromessa: il difensore non ci sarà e quindi aumenta l’emergenza in casa rossonera. Paulo Fonseca deve fronteggiare l’assenza di Theo Hernandez, che sarà probabilmente sostituito da Terracciano, e di Reijnders, con Loftus-Cheek in vantaggio su Musah per prendere il suo posto. Ora bisognerà scegliere anche il sostituto di Gabbia. Un’altra grave assenza di un giocatore titolare e diventato sempre più importante nell’economia della squadra. Chi giocherà al suo posto? Andiamo a vedere tutte le soluzioni possibili.

Milan-Napoli, Gabbia out: chi gioca al suo posto

Il Milan per questa stagione ha deciso di avere soltanto quattro centrali in rosa. In caso di necessità, l’idea della società è quella di dare spazio ai giocatori del Milan Futuro. Senza quindi Gabbia, che non sarà in campo col Napoli per un infortunio muscolare, la scelta del sostituto è fra due giocatori.

Malick Thiaw o Pavlovic? Il tedesco ha giocato da titolare e per tutta la partita contro l’Udinese, facendo tra l’altro un’ottima prestazione. Il primo indiziato per la sostituzione di Tomori è lui, anche perché è più in linea con le idee di Fonseca per quanto riguarda la fase difensiva. Pavlovic, invece, è molto più simile a Tomori dal punto di vista delle caratteristiche e per questo è difficile pensare che il tecnico possa schierarli insieme. Il serbo tra l’altro contro l’Udinese ha giocato una partita buona ma con l’errore, secondo l’allenatore, decisivo in occasione dell’espulsione di Reijnders. L’ex Salisburgo ha ancora tanto da migliorare per poter diventare un titolare di questa squadra. Ad oggi, quindi, per sostituire Gabbia, il primo indiziato è certamente Thiaw. Nei prossimi giorni avremo le idee ancora più chiare. L’assenza dell’italiano è comunque una pessima notizia vista già l’emergenza.