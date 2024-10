Quando gioca il Milan Futuro: giovani rossoneri in campo oggi, avversario e dove vederla

Il Milan prima squadra non gioca, il Milan Futuro sì: giovani rossoneri in campo oggi, tutto quello che c’è da sapere su questo turno di Lega Pro

Niente Milan in questo week-end per i tifosi. La partita in programma, cioè quella contro il Bologna, è stata rinviata a data da destinarsi. Il danno oltre la beffa per Paulo Fonseca, che non avrà a disposizione Theo Hernandez e Reijnders per il Napoli, che avrebbero dovuto scontare al Dall’Ara la squalifica. Inoltre, i rossoneri dovranno giocare per lungo tempo con l’asterisco in classifica: ad oggi, non ci sono date disponibili per giocare.

La prima squadra quindi non giocherà in questo turno di campionato. In campo però ci andrà il Milan Futuro, l’U23 rossonera che sta facendo grande fatica. Tante critiche per Daniele Bonera, che non sta riuscendo a valorizzare la qualità dei giovani talenti del Milan, al momento ultimi in classifica e con una sola vittoria all’attivo, quella contro la Spal. L’obiettivo ora è ritrovare i tre punti, così da ridare fiducia a tutto l’ambiente che, oltre a questioni tecniche e tattiche, sta sicuramente soffrendo anche l’impatto con il calcio professionistico. Un altro mondo rispetto alla Primavera. La stagione è ancora lunga e c’è modo per risollevarsi, a partire da oggi.

Milan Futuro in campo oggi, contro chi gioca: tutto quello che c’è da sapere

Nell’ultimo turno di Lega Pro, il Milan Futuro ha perso contro il Legnago, l’altra squadra ultima in classifica. Sono solo sei i punti conquistati dai giovani rossoneri. In questa domenica del 27 ottobre 2024, i ragazzi saranno di nuovo in campo per provare a vincere la seconda partita dell’anno ma sono attesi da una trasferta molto complicata.

Il Milan Futuro infatti giocherà contro il Perugia fuori casa. La partita è prevista per le ore 12:30. Se volete guardare in tv o in streaming, c’è una sola possibilità: NOW TV, accessibile tramite sito su PC o tramite app su dispositivi mobile e Smart TV. Potrebbe essere un buon modo per i tifosi rossoneri per colmare il vuoto di un week-end senza Milan. I ragazzi rossoneri hanno bisogno di tutto il sostegno possibile visto che vivono un momento molto complicato, anche dal punto di vista mentale. Bonera deve trovare la quadra definitiva sul piano tattico: fino ad oggi si è vista tanta confusione ma, soprattutto, tanti problemi nel valorizzare le qualità dei giocatori.

Perugia-Milan Futuro, dubbio Camarda

Francesco Camarda ha vissuto una settimana ricca di emozioni per quanto accaduto martedì a San Siro contro il Club Brugge. Ha debuttato in Champions League, ed è diventato il più giovane italiano a farlo, e ha anche trovato il gol: peccato che il Var lo ha annullato per fuorigioco. Sarebbe dovuto essere al Dall’Ara per Bologna-Milan viste le assenze di Abraham e Jovic ma a questo punto è probabile che sarà a disposizione di Bonera per la trasferta di Perugia. Lo scopriremo solo più avanti. Al momento però in vantaggio per una maglia da titolare c’è Turco, arrivato in estate dal Salisburgo. Assenti invece Ballo-Touré e Alex Jimenez, entrambi squalificati per l’espulsione contro il Legnago nell’ultimo turno di Lega Pro.