Bloccata la cessione, il Milan ha deciso: resta anche a gennaio

Non è prevista la cessione del giocatore a gennaio: a meno di offerte irrinunciabili, resterà in rossonero fino a fine stagione

Il Milan vive un momento positivo dal punto di vista dei risultati. Le vittorie contro Udinese e Club Brugge hanno ridato un po’ di fiducia all’ambiente, reduce dalle sconfitte contro Bayer Leverkusen e Fiorentina che avevano creato nuove polemiche e malumori. Che non sono mancate però in questi giorni a causa di quanto successo per il rinvio del match col Bologna di questo week-end.

La partita non si è giocata a causa della decisione del Sindaco di Bologna in seguito all’alluvione che ha colpito la città in questi giorni. Una decisione “politica”, come ha spiegato Mauro Suma in un suo video su YouTube per spiegare quanto accaduto. Intanto Paulo Fonseca e la squadra lavorano a Milanello per preparare al meglio la sfida di martedì contro il Napoli, valida per il turno infrasettimanale di campionato. Non ci saranno Theo Hernandez e Reijnders, che avrebbero dovuto scontare la squalifica contro il Bologna. Le settimane passano e la stagione sta sempre entrando più nel vivo. Intanto la società inizia a fare qualche riflessione in merito al mercato di gennaio: le mosse dipenderanno da tanti fattori, ma le idee sembrano essere già chiare.

Il Milan non lo vende: resta a Milanello

Il Milan è soddisfatto del lavoro fatto in estate ed è convinto di avere una rosa competitiva in tutti i settori. Ecco perché, a meno di colpi di scena, è difficile pensare che possano esserci operazioni in entrata importanti. Attenzione a quello che può succedere in uscita, che dipende sempre dalle offerte. Le proposte si valutano tutte, soprattutto se di un certo tipo. Ma anche in questo caso c’è un’idea molto chiara.

Durante l’estate c’è stata la possibilità di vendere Malick Thiaw al Newcastle, alla fine però non se n’è fatto nulla. Il Milan lo valuta 40 milioni e non ha intenzione di abbassare la richiesta. L’idea è quella di tenere il tedesco fino a fine stagione: è un giocatore giovane e con un ottimo potenziale, quindi il suo valore può soltanto crescere. Ecco perché ad oggi è da escludere una cessione nel mese di gennaio, sempre se non dovessero arrivare offerte irrinunciabili o comunque vicino alle richieste. Thiaw intanto ha recuperato dall’infortunio di inizio stagione ed è a piena disposizione di Fonseca. Contro l’Udinese ha giocato un’ottima partita e la sensazione è che possa trovare molto spazio da qui ai prossimi mesi. Un giocatore importante che tornerà utile alla squadra fino a fine stagione.