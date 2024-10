Finals ATP, l’annuncio su Sinner lascia incredulo il mondo del tennis

Si parla già delle ATP Finals, il torneo che chiuderà la stagione tennistica 2024 in quel di Torino, con Jannik Sinner tra i protagonisti.

Per chiudere un’annata davvero travolgente e positiva, Jannik Sinner dovrà affrontare con grande intensità ed al massimo della forma gli ultimi tornei del 2024, prima della breve pausa invernale che lo porterà all’avvio del nuovo anno. Una cosa è certa: l’azzurro terminerà la stagione da numero 1 del ranking ATP, piazzamento confermatissimo dopo il trionfo a Shanghai.

Le prossime sfide che attendono il tennista di San Candido sono il Master 1000 di Parigi-Bercy, che prenderà il via per Sinner da martedì 29 ottobre. Mentre dal 10 al 17 novembre prossimi sarà certamente uno dei protagonisti delle ATP Finals, ovvero la sfida conclusiva che vede in gara gli otto tennisti del circuito maschile più forti della stagione. Come detto Sinner, aritmeticamente numero uno del ranking, è già qualificato da tempo per questo torneo.

Lo scorso anno le Finals, tenutesi a Torino proprio come nell’edizione prossima, hanno visto Sinner arrendersi solo in finale a sua maestà Novak Djokovic. Ma oggi l’azzurro ci arriva con animo e preparazione ben diverse, secondo molti esperti addirittura da favorito assoluto. Ma il cammino per questo titolo non sarà semplice.

Altro che Alcaraz: ecco chi è il vero rivale di Sinner alle Finals

Tra i sicuri sfidanti di Jannik Sinner alle ATP Finals di novembre a Torino spunta anche un certo Carlos Alcaraz, fenomeno spagnolo che in questa annata si è tolto la soddisfazione di vincere due tornei del grande slam (Wimbledon e Roland Garros) oltre ad una medaglia d’argento olimpica a Parigi 2024.

Nonostante la qualità tennistica e i trionfi recenti, Alcaraz non è però considerato il vero rivale di Sinner alle Finals. Almeno secondo il giudizio dell’ex fuoriclasse Ivan Ljubicic. Il serbo, intervenuto nella conferenza stampa di Sky Sport sui prossimi eventi di tennis in programmazione TV, ha snobbato un tantino lo spagnolo, parlando di altre forze al comando.

“Sinner è strafavorito alle Finals di Torino, anche perché Alcaraz ancora deve convincermi a livello indoor. Il suo livello è altissimo all’aperto, ma quando gioca indoor soffre. A Torino ha sofferto molto lo scorso anno, soprattutto dal punto di vista mentale. Vediamo se le cose cambieranno”

Secondo Ljubicic inoltre ci sarebbe un altro rivale da tenere d’occhio per Sinner: “Se vogliamo cercare uno che si avvicini più a Jannik io direi Alexander Zverev. Ma Jannik, senza dubbio, è il grande favorito”.