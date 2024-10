Il ritorno può diventare realtà stavolta: il Milan ci prova davvero

Il Milan studia un clamoroso ritorno per l’anno prossimo: il grande ex può davvero vestire ancora la maglia rossonera

La dirigenza di Via Aldo Rossi è attenta sul mercato e sta già pensando alle prossime mosse per la stagione 2025/26. Un Milan che, al netto di un rendimento altalenante, dopo le tante operazioni in entrata messe nero su bianco la scorsa estate, presenta comunque alcune lacune importanti.

Dopo il rinvio del match contro il Bologna la squadra rossonera è pronta a rituffarsi in un impegno attesissimo in Serie A, il turno infrasettimanale a San Siro contro il Napoli. La sfida alla capolista, per provare ad accorciare le distanze in ottica Scudetto, è quindi dietro l’angolo. Starà a Fonseca e ai suoi ragazzi studiare l’approccio migliore per mettere in difficoltà quella che – a conti fatti – pare una vera e propria corazzata. Contro gli uomini di Conte servirà il miglior Rafael Leao, spento, svogliato e capriccioso nelle ultime settimane.

L’ex allenatore del Lille ha mostrato il pugno duro al suo connazionale, ritenendo giusto ‘punirlo’ sia per lo scarso impegno (e resa) in campo che per le recenti dichiarazioni in ritiro con il Portogallo nel quale seppur implicitamente ha lanciato qualche frecciatina al Milan e a Fonseca. Dal campo al calciomercato il passo è breve e al di là della questione spinosa riguardante Leao – oggi più che mai accostato ad una possibile partenza a fine stagione – la dirigenza di Via Aldo Rossi starebbe valutando anche un clamoroso ritorno.

Torna gratis al Milan: colpaccio in Serie A

Un ex rossonero, ancora, al Milan. È questa la possibilità che potrebbe sorgere sottotraccia nei pensieri della dirigenza milanista. C’è un nome che da anni sta facendo benissimo in Serie A e che in vista dell’estate 2025 potrebbe tornare a firmare con il ‘Diavolo’.

Si parla di Mario Pasalic, talento croato ma nato a Mainz, che il prossimo 30 giugno vedrà scadere il suo contratto con l’Atalanta. Un’occasione d’oro per il Milan che proprio in mediana sta soffrendo parecchio quest’anno, soprattutto per l’assenza di un pilastro fondamentale come Bennacer. Il classe ’95 vestì la maglia rossonera per una sola stagione, 2016/17, nella quale impressionò nonostante il suo ritorno al Chelsea dopo il prestito. La ‘Dea’ ci ha puntato spendendo 17 milioni complessivi: ora, il probabile cambio di maglia.

Niente rinnovo, almeno per il momento non vi sono idee in tal senso. E Pasalic potrebbe ritrovarsi ad arricchire la batteria di centrocampisti di Fonseca (se rimarrà oltre il prossimo giugno) con caratteristiche uniche. Qualità, quantità, assist per i compagni e anche qualche gol all’attivo. Quest’anno sta giocando meno del previsto ma comunque il croato ha collezionato 13 apparizioni complessive con 1 rete ed 1 assist vincente. Il suo futuro, dalla prossima estate, potrebbe essere nuovamente a Milanello. A zero. Staremo a vedere.